जयपुर : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है. अब पार्टी ने भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए प्रवासी बिहारियों को साधने की रणनीति अपनाई है. इस कड़ी में राजस्थान में रह रहे बिहारी समाज के साथ छठ पर्व मनाया जाएगा. साथ ही 1 सितंबर से राज्य में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्रों से संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा.

प्रवासी वोटबैंक पर भाजपा का फोकस : राजस्थान के रह रहे बिहारी वोटर्स को साधने की बीजेपी की ओर से लगातार कोशिश जारी. अलग अलग कार्यक्रम के बाद अब भाजपा की प्रवासी बिहारियों के वोटबैंक में पकड़ मजबूत करने के लिए धार्मिक - सांस्कृतिक पर्व के जरिए इमोशनल कार्ड खेल रही है. इसी कड़ी में बिहारी समाज के सबसे बड़े त्योंहार छठ पर्व प्रवासी बिहारियों के साथ मनाने जा रही है. इसके लिए प्रदेश भर में बनाई गई टोलियों को निर्देश दे दिए गए हैं. इसके साथ यूथ में भी पैर जमाने के लिए 1 सितंबर से बिहारी स्टूडेंट्स से संपर्क अभियान चलेगा.

भाजपा का मानना है कि देशभर में फैले प्रवासी बिहारियों का वोट, बिहार के चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है. पार्टी के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में करीब 2 करोड़ प्रवासी बिहारी रहते हैं, जिनमें से 65% यानी करीब 1.3 करोड़ अभी भी बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. राजस्थान में भी कोटा, सीकर, जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारियों की मौजूदगी है. भाजपा अब इनकी धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था को केंद्र में रखकर संपर्क बढ़ा रही है.

धार्मिक-सांस्कृतिक दांव : बिहार में चुनाव होने हैं. बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है. यही वजह है कि बीजेपी एक-एक वोट पैर पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है. एक तरफ जहां कांग्रेस बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश कर रही है. वहीं दूसरी और बीजेपी अपने "एक बार श्रेष्ठ भारत अभियान" के जरिए देश भर में प्रवासी बिहारियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इन्हीं कार्यक्रमों के बीच भाजपा ने अब धार्मिक और संस्कृत दांव खेलना शुरू किया है.

एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रदेश सहसंयोजक सुमन शर्मा का कहना है कि पार्टी एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश की संस्कृति से समन्वय किया जा रहा है. बिहार के समाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ाव बढ़ा रहे हैं. डाला छठ पर्व सहित अन्य पर्वों को भी उनके साथ मनाया जाएगा. प्रदेश में पहले छह जिलों तथा फिर 13 जिलों में इसके बाद अब पूरे प्रदेश में प्रवासी बिहारियों से यह सम्पर्क किया जा रहा है. डाटा कलेक्शन के साथ ही उनकी समस्याएं जानने का भी मौका मिलेगा.

स्टूडेंट्स के चलेगा सम्पर्क अभियान : धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ बीजेपी बिहार युवाओं में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है. सुमन शर्मा ने बताया कि भाजपा एक सितम्बर से प्रदेश में पढ़ रहे बिहारी स्टूडेंट से सम्पर्क करने जा रही है. विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि उन्हें पढ़ाई के दौरान किस तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही. इन मेल मुलाकातों का भाजपा का मानना है कि इससे बिहार चुनाव में फायदा होगा. बता दे की कोटा, सीकर सहित प्रदेश के 6 जिलों में बड़ी संख्या में बिहार से स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं. इन स्टूडेंट की बीच भाजपा अपनी नीति और रीति को लेकर जाएगी.

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" अभियान : भाजपा ने अपना जन आधार और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए एक राज्य के नागरिकों को दूसरे प्रदेश के नागरिकों को जोड़ने के लिए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" अभियान शुरू किया हुआ है. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम तहत भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रिय रूप से बातचीत को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस अभियान के तहत राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में बीजेपी प्रवासी बिहारी वोटर्स को साधने में लगी हुई है. पार्टी ने देशभर में उन जिलों को चिहि्नत किया है, जहां प्रवासी बिहारियों की संख्या सर्वाधिक है.