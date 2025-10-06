ETV Bharat / state

''बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी बड़ा मुद्दा'', कांग्रेस आलाकमान ने बनाया है भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर

राजनांदगांव: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को एक दिवसीय दौरे पर शहर के न्यू सर्किट हाउस पहुंचे. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की. भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की. बघेल ने कहा कि हम विपक्ष में जरुर हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए सीनियर ऑब्जर्वर: कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंंत्री विष्णु देव साय को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है. सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद भूपेश बघेल का ये पहला राजनांदगांव दौरा है. भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वोट चोरी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा. हम जनता के बीच वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जाएंगे. ये बताएंगे कि कैसे वोट चोरी के जरिए कई राज्यों में बीजेपी ने सरकारें बनाई. बघेल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. विपक्ष की कोशिश है कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में जनता के बीच जाए. बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले का खुलासा किया है. वोट चोरी के जरिए ही छत्तीसगढ़, राज्स्थान और दिल्ली में सरकारें बनी हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी बड़ा मुद्दा (ETV Bharat)

अमित शाह के दौरे पर सवाल खड़ा किया: भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल खड़ा किया. बघेल ने कहा कि बिरनपुर कांड में सीबीआई चार्जशीट और बाकि मामलों को लेकर शासन की ओर से कोई बात नहीं कही जा रही है. बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वो संगठन के स्तर पर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते रहें. पार्टी को मजबूत बनाने और जनता की आवाज उठाने का काम करें.