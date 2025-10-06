''बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी बड़ा मुद्दा'', कांग्रेस आलाकमान ने बनाया है भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर
राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरनपुर हिंसा और सीबीआई चार्जशीट पर सरकार चुप क्यों है.
Published : October 6, 2025 at 7:58 AM IST
राजनांदगांव: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को एक दिवसीय दौरे पर शहर के न्यू सर्किट हाउस पहुंचे. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की. भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की. बघेल ने कहा कि हम विपक्ष में जरुर हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए सीनियर ऑब्जर्वर: कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंंत्री विष्णु देव साय को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है. सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद भूपेश बघेल का ये पहला राजनांदगांव दौरा है. भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वोट चोरी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा. हम जनता के बीच वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जाएंगे. ये बताएंगे कि कैसे वोट चोरी के जरिए कई राज्यों में बीजेपी ने सरकारें बनाई. बघेल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. विपक्ष की कोशिश है कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में जनता के बीच जाए. बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले का खुलासा किया है. वोट चोरी के जरिए ही छत्तीसगढ़, राज्स्थान और दिल्ली में सरकारें बनी हैं.
अमित शाह के दौरे पर सवाल खड़ा किया: भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल खड़ा किया. बघेल ने कहा कि बिरनपुर कांड में सीबीआई चार्जशीट और बाकि मामलों को लेकर शासन की ओर से कोई बात नहीं कही जा रही है. बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वो संगठन के स्तर पर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते रहें. पार्टी को मजबूत बनाने और जनता की आवाज उठाने का काम करें.
छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं चरणजीत सिंह सापरा: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ''छत्तीसगढ़ में संगठन को लेकर चर्चा चल रही है. ऑब्जर्वर के रूप में सापरा जी आए हुए हैं. अभी वरिष्ठ लोगों से विभिन्न विषयों में चर्चा हुई है''.
बिरनपुर घटना पर सवाल: बिरनपुर में घटना और सीबीआई जांच को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे की हत्या पर जो आरोप लग रहे थे और जिस व्यक्ति का नाम उसमें आ रहा था. सीबीआई की जांच में उस नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है. बघेल ने कहा कि इससे साफ है कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई राजनीतिक षडयंत्र नहीं था. बघेल ने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार आदिवासी विरोधी है. एक भी आदिवासियों से जुड़ा विज्ञापन नहीं दिया गया.
जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कब: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से कांग्रेस जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का चयन पेंडिंग में है. इसी को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी की बैठक थी. बैठक में छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर बनाए गए चरणजीत सापरा भी आए हुए थे.
