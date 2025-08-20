भोजपुर : बिहार के आरा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार शाम रंगे हाथ आवास सहायक को गिरफ्तार किया. वह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तीसरी किस्त जारी करने के नाम पर लाभुक से घूस मांग रहा था.

लाभुक से 10 हजार की मांग : चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार ने फतेहपुर निवासी रामजी सिंह से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. बातचीत के बाद रकम घटाकर 5 हजार रुपये तय हुई.

निगरानी विभाग ने आवास सहायक को रंगेहाथों दबोचा (ETV Bharat)

कैसे हुआ खुलासा? : लाभुक ने निगरानी विभाग से शिकायत की. जांच में घूस मांगने की बात सही पाई गई. इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को तरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाजार से 5 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा.

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी : यह निगरानी की लगातार दूसरी सफलता है. इससे पहले 10 जुलाई को पीरो में राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास को 20 हजार रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया था.

डीएसपी निगरानी के नेतृत्व में कार्रवाई : इस कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी गौतम कृष्ण ने किया. टीम में इंस्पेक्टर नजीमुद्दीन, पीटीसी मनोज, एएसआई रविशंकर और सिपाही पंकज कुमार राम शामिल थे. वहीं डीएसपी विपुल कुमार, शैलेन्द्र शुक्ला और कुमार रितेश ने मार्गदर्शन किया.

''पकड़ा गया आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तीसरी किस्त जारी करने के नाम पर लाभुक से 10 हजार रुपए का घूस मांग रहा था. जिसकी शिकायत निगरानी विभाग के द्वारा मामले की जांच की गई जिसमें घूस का बात सही साबित हुई. निगरानी के अधिकारियों ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया. लाभुक ने 5 हजार रुपए पहले घूस दे भी दिया था.''- गौतम कृष्ण, डीएसपी, निगरानी

