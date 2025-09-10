ETV Bharat / state

नेपाल में 'Gen Z' हिंसात्मक आंदोलन पर बिहार में उच्च स्तरीय बैठक, हाई अलर्ट पर सीमावर्ती जिले

नेपाल में 'Gen Z' आंदोलन और जेल तोड़ने की घटना के बाद बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा और सुरक्षा कड़ी की-

बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 10:23 PM IST

पटना : नेपाल की घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. नेपाल में 'Gen Z' आंदोलन और जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं.

मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक : बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नेपाल सीमा से सटे जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य नेपाल की हालिया घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना था.

मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक
मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक (ETV Bharat)

सीमा पार आवाजाही पर कड़ी निगरानी : मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सीमा पार से बिहार में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच हो. बिना जांच के किसी को भी सीमा में प्रवेश की अनुमति न दी जाए.

संवेदनशील स्थलों पर सख्त निगरानी : मुख्य सचिव ने राज्य के संवेदनशील और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे पुल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट आदि पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

आपात स्थिति में त्वरित संपर्क के निर्देश : बैठक में प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि किसी भी आपात स्थिति या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर वे सीधे उनसे या पुलिस महानिदेशक (DGP) से संपर्क करें. इससे त्वरित निर्णय लेने और देरी से बचने में मदद मिलेगी.

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी : इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कुंदन कृष्णन, गृह विभाग के वरीय पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शामिल हुए.

