यूपी में करवाचौथ की रात बड़ा धोखा; 12 दुल्हनें जेवर-नकदी लेकर फरार, बिहार से है सभी का कनेक्शन

अलीगढ़ : करवाचौथ की रात 12 दुल्हनें जेवर-नकदी समेट कर फरार हो गईं. सभी दुल्हनें बिहार की रहने वाली थीं. शाम को सभी ने विधि-विधान से 7 फेरे लिए थे. इसके बाद रात में घर के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर भाग निकलीं. पीड़ितों ने पुलिस ने शिकायत की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शादी कराने वाले बिचौलिये भी परिवार समेत फरार हैं. सासनी गेट निवासी निहाल शर्मा और उनके बेटे प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी पहचान इगलास के सचिन ठाकुर से कुछ दिनों पहले हुई थी. सचिन ने बताया कि बिहार से कुछ युवतियां आई हैं. वे शादी के लिए तैयार हैं. इसके बाद कुल 12 युवकों ने शादी के लिए 12 युवतियों को चुन लिया. बिचौलियों को दिए रुपये : प्रतीक ने बिहार की शोभा को चुना. इसके लिए 1 लाख 20 हजार रुपये बिचौलियों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया. इसी तरह कैलाश नगर निवासी वीर सिंह प्रेमवीर ने मनीषा को चुना. उसने भी 1 लाख 30 हजार रुपये दिए. इसी तरह अन्य युवकों ने भी अपनी पसंद की युवती शादी के लिए चुनी, और रुपये दिए. बिचौलिये ने अपने घर पर कराई सभी की शादी : प्रतीक के अनुसार शुक्रवार को सचिन के घर पर ही 12 युवक-युवतियों की शादियां हुईं. वह भी इनमें से एक थे. वहां स्वयंवर जैसा माहौल था. विधि-विधान से सभी ने 7 फेरे लिए. इसके बाद सभी युवक अपनी-अपनी दुल्हनों के लेकर अपने घर चले गए. घर में भी कई संस्कार किए गए. पंडित को बुलाकर मंत्र पढ़वाए गए. इस दौरान परिवार समेत तमाम रिश्तेदार भी मौजूद थे. सभी के घर में खुशी का माहौल था. पूर्व मेयर ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; IANS)