लाल आंखों और मुंह से धुंआ निकालकर डराएगा लंकेश , CSEB कर्मियों ने तैयार किया सबसे ऊंचा रावण

क्यों खास है लाल मैदान का रावण : दशहरा के दिन गुरूवार को लाल मैदान पर दस सिरों वाला रावण लाल-लाल आंखें दिखाएगा और अट्टहास करेगा. दशहरा उत्सव समिति के मुताबिक रात 8 से दशहरा उत्सव में आसमानी आतिशबाजी, लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र होगा. इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. लाल मैदान में हर साल दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है. इसमें शामिल होने के लिए कोरबा शहर के साथ-साथ अन्य उपनगरीय इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं. आतिशबाजी के बाद पुतला दहन किया जाता है.

कोरबा : जिले का मशहूर लाल मैदान दशहरा उत्सव के लिए जाना जाता है. यहां इस बार 120 फीट का रावण पुतला बनाया जा रहा है. हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के इंजीनियर और कर्मचारियों के टेक्निकल स्टाफ इस रावण को तैयार करते हैं. भारत को गंगा-जमुनी तहजीब के लिए पहचाना जाता है. इस परंपरा से भारत की असली पहचान और विरासत को दशहरा उत्सव समिति में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले शब्बीर आगे बढ़ा रहे हैं. लाल मैदान में रावण का निर्माण में विद्युत मंडल के कर्मचारी शब्बीर की भी अहम भूमिका है. शब्बीर मुस्लिम धर्म से हैं, जो कहते हैं कि ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इतने बड़े आयोजन में अपने भागीदारी दे पा रहा हूं.

लाल आंखों के साथ डराएगा रावण : लाल मैदान में रावण का पुतला जितना ऊंचा बनता है उतना पड़ोसी जिलों में नहीं बनता. बिजली उत्पादन कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी स्क्रैप से रावण के पुतले को तैयार करते हैं. यहां का रावण अन्य स्थानों के रावण से इसलिए अलग होता है क्योंकि विद्युत कंपनी के कर्मचारी इसे हर साल कुछ नए बदलाव के साथ तैयार करते हैं. रावण मुंह से धुआं निकलने के साथ ही वह अपनी ढाल घुमाता है. ठहाके लगाकर आंखें लाल करता है. वो प्रभु श्रीराम को चुनौती देता है. रामलीला के सांकेतिक मंचन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है.

लाल आंखों और मुंह से धुंआ निकालकर डराएगा लंकेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





गर्व का विषय है परिवार में भी खुशी का माहौल : विद्युत मंडल के कर्मचारी शब्बीर कहते हैं कि यह रावण बाकी जगह से अलग रहता है. जो लाल मैदान के रावण की छवि है, यहां का दशहरा उत्सव काफी प्रख्यात है. कोशिश करेंगे कि इस रूप में इस वर्ष भी भव्यता बरकरार रहे. इसके लिए हमने काफी तैयारी की है. रावण के निर्माण का जो मुख्य स्ट्रक्चर है, उसकी ऊंचाई 112 फिट है. जबकि इसका सिर जूते और सभी को मिलाकर कुल लंबाई 120 फीट रखी गई है.

CSEB कर्मियों ने तैयार किया सबसे ऊंचा रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले वर्ष की तुलना में ऊंचाई को और भी बढ़ाया गया है. 25 कारीगरों की टीम है. इसके अलावा समिति में भी 40 लोग हैं. मुझे समन्वय का काम दिया गया है और रही बात धर्म की तो यह मेरे लिए गर्व का विषय है. मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मुस्लिम परिवार से हूं, लेकिन मेरे परिवार और परिचितों को भी इससे कोई परेशानी नहीं है. बल्कि सभी काफी खुश हैं कि मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहा हूं - शब्बीर,कर्मचारी CSEB

CSEB कर्मियों ने तैयार किया सबसे ऊंचा रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्गा समिति का कहना है कि दशहरा एक धर्म तक सीमित नहीं है. यह पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है. सब के साथ मिलकर हमारा प्रयास है कि दशहरा उत्सव को काफी भव्य तरीके से मनाया जाए. इस बार लाल मैदान के दशहरा उत्सव की एक अलग छटा लोगों को देखने को मिलेगी. जिसमें भव्य तरीके से रावण का दहन किया जाएगा.

