नई दिल्ली: भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है. दिल्ली पहली बार एक भव्य और व्यापक फिल्म महोत्सव की मेजबानी सेलीब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल (CIFF 2025) कर रहा है. यह आयोजन 8 से 10 अगस्त तक एनसीयूआई ऑडिटोरियम, सिरी फोर्ट रोड में होगा. इसका आयोजन ग्राफिस्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एफटीआईआई, फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड और IGNCA प्रमुख भागीदार हैं.

अब तक जब भारत में कई बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल की मुंबई या गोवा जैसे शहरों आयोजित किए गए हैं. लेकिन, दिल्ली अपने पहले प्रमुख फिल्म फेस्टिवल के साथ इस नक्शे पर अपनी जगह बना रही है. यह तीन दिवसीय महोत्सव पर्यावरण, वन्यजीव, पर्यटन, विरासत, कला, संस्कृति, आध्यात्म और देशभक्ति जैसे विषयों को केंद्र में रखकर भारतीय पहचान को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करेगा.

फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन के कार्यक्रम (ETV Bharat)

विजुअल भारत पर विशेष सत्र: महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण प्रसिद्ध फिल्मकार भारतबाला की डॉक्यूमेंट्री 'अहम् भारतम्' का वर्ल्ड प्रीमियर होगा. मां तुझे सलाम, वंदे मातरम और इनक्रेडिबल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पहचाने जाने वाले भारतबाला इस फिल्म के साथ भारत की आत्मा और संस्कृति को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करेंगे. साथ ही अपने चर्चित प्रोजेक्ट विजुअल भारत पर एक विशेष सत्र का भी संचालन करेंगे.

फिल्म फेस्टिवल में दूसरे दिन के कार्यक्रम (ETV Bharat)

फिल्म 'क्रांति' का किया जाएगा प्रदर्शन: इसके अलावा, फिल्मकार मधुर भंडारकर की फिल्म 'इंडिया लॉकडाउन' का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे प्रणव जैन ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एक चर्चा सत्र भी आयोजित होगा. वहीं क्लासिक फिल्मों के प्रेमियों के लिए 4K में रीस्टोर की गई 'उमराव जान' और मनोज कुमार की देशभक्ति से भरपूर फिल्म 'क्रांति' का प्रदर्शन भी किया जाएगा.

संगीत प्रेमियों के लिए भी रहेगा खास: वहीं संगीत प्रेमियों के लिए, पद्मश्री और तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड विजेता रिकी केज अपने नए म्यूजिक वीडियो 'गांधी – मंत्रा ऑफ कंपैशन' का लॉन्च करेंगे. साथ ही बॉलीवुड गायिका हेमा सरदेसाई लाइव परफॉर्मेंस भी देंगी. फेस्टिवल में आर.एस. प्रसन्ना, दिव्य निधि शर्मा, द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेनगुप्ता, ओएमजी 2 के निर्देशक अमित राय, स्टेलोन के प्रोड्यूसर गौरव ढींगरा और कई अन्य फिल्मी हस्तियां अपने अनुभव साझा करेंगी. पवन मल्होत्रा, गीतांजलि मिश्रा, आस्था चौधरी, हृषिता भट्ट और हेमंत पांडे जैसे लोकप्रिय कलाकार भी ओटीटी और फिल्मी सफर की चर्चा करेंगे.

फिल्म फेस्टिवल में तीसरे दिन के कार्यक्रम (ETV Bharat)

ये गणमान्य व्यक्ति भी होंगे शामिल: इसके अलावा, एफटीआईआई की एक मास्टरक्लास, IGNCA के बी.डी. गर्ग संग्रह से विंटेज फिल्म पोस्टर्स की प्रदर्शनी और भारतीय कहानियों के डिजिटलीकरण पर एक खास सत्र भी दर्शकों को मिलेगा. फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड द्वारा भारतीय सिनेमा की विरासत और भविष्य पर आधारित पैनल डिस्कशन भी आयोजित होगा. फेस्टिवल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद मनोज तिवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे. हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाला यह फेस्टिवल न केवल दिल्ली को एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि भारतीय सिनेमा की विविधता, गहराई और गौरव का उत्सव भी बनेगा.

