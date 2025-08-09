शिमला: हिमाचल प्रदेश में किसान अब जहां उन्नत खेती कर रहे हैं. वहीं विदेशी किस्म की फल सब्जियों को भी उगा रहे हैं. ऐसे में विदेशी किस्म की सब्जियों को जहां बाजार में अधिक दाम मिलते हैं. वहीं, इसके लिए बाजार मिलना भी किसानों के लिए कई बार परेशानी का कारण बन जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. लाहौल घाटी में अब टाटा ग्रुप का बिग बास्केट का कलेक्शन सेंटर शुरू हो गया है. ये हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन के बाद लाहौल में स्थापित होने वाला तीसरा सेंटर है.

अब लाहौल घाटी के किसान अपनी उगाई गई फूल गोभी, लीफी वेजिटेबल्स, आइसवर्ग, ब्रोकली जैसी उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी सब्जियां सीधे इस कलेक्शन सेंटर में बेच सकेंगे. बिग बास्केट की टीम से मिली जानकारी के अनुसार घाटी में उगने वाली सब्जियों की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, किसानों को उतना ही अधिक दाम मिलेगा. ऐसे में अब घाटी में किसानों और व्यापारी के बीच बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी और किसानों को अपनी उपज का सीधा लाभ मिलेगा. बिग बॉस्केट कलेक्शन सेंटर में घाटी के किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों के बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी, ताकि भुगतान सीधे उनके खाते में किया जा सके.

बिग बास्केट सेंटर खुलने से किसानों को मिलेंगे सही दाम (ETV Bharat)

700 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा सब्जियों का उत्पादन

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति जिला में करीब 700 हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें फूल गोभी 350 हेक्टेयर, ब्रोकली 80, लिफी 50, आइसबर्ग 100 हेक्टेयर में पैदा किया जा रहा है, जिला में किसानों को फूल गोभी के औसतन 35 रुपये, ब्रोकली 70, आइस वर्ग 65, लिफी 45 रुपये प्रति किलो दाम मिलते हैं. इस सुविधा के मिलने से इन दामों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद जागी है. ऐसे में रजिस्ट्रेशन के बाद किसान नियमित रूप से अपने कृषि उत्पाद इस कलेक्शन सेंटर में ला सकते हैं.

कई किसानों ने बिग बास्केट के साथ किया पंजीकरण (ETV Bharat)

छह किसानों ने करवाया पंजीकरण

कलेक्शन सेंटर में अब तक घाटी के कई किसानों ने अपना खाता नम्बर और अन्य दस्तावेज देकर औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. बिग बास्केट घाटी की सब्जी को दूसरे बड़े शहरों में ऑनलाइन माध्यम से बेचेगा. लाहौल घाटी के स्थानीय किसान गोविंद, सुरेंद्र और धर्मपाल ने पहल का स्वागत करते हुए कहा कि 'इससे हमें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और अब वे किसी विचौलिए के चंगुल में नहीं फंसेंगे.'

कलेक्शन सेंटर में व्यापारियों को मिलेंगे अच्छे दाम

गौर रहे कि लाहौल घाटी में अटल टनल बनने के बाद जहां 12 महीने वाहनों की आवाजाही बढ़ी है तो वहीं अब किसान भी यहां पर परंपरागत फसलों के अलावा विदेशी किस्म की फल व सब्जियों के उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं. ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी भी यहां पर अच्छी गुणवत्ता युक्त सब्जियों को खरीदने के लिए लाहौल घाटी पहुंच रहे हैं. इन दिनों गोभी मटर सहित अन्य सब्जियों की खरीद के लिए भी राज्यों से व्यापारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कई बार बिचौलियों के चलते किसानों को अपने उत्पादों के अच्छे दाम नहीं मिल पाए थे. ऐसे में अब कलेक्शन सेंटर खुलने से उन्हें बेहतर दाम हासिल होंगे.

लाहौल स्पीति में बिग बास्केट ने खोला कलेक्शन सेंटर (ETV Bharat)

किसानों के खाते में होगा भुगतान

बिग बास्केट के क्षेत्र प्रभारी अभिजीत गर्ग ने बताया कि 'लाहौल घाटी के किसानों की फसलों को कलेक्शन सेंटर के माध्यम से खरीदा जाएगा जिसके उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे. सब्जी का भुगतान किसानों के खाते में सीधे होगा. बिग बास्केट के आने से क्षेत्र में सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार और बाजार में सीधी पहुंच की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं.'