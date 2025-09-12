ETV Bharat / state

कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर बड़ा अपडेट, कैबिनेट में प्रस्ताव की तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर नया अपडेट आया है. दरअसल, नियमितीकरण से जुड़े इस मामले को अब कैबिनेट में रखने की तैयारी हो रही है. जिसके लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है.

उत्तराखंड में वैसे तो दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की नियमावली पूर्व में भी बनाई गई थी. साल 2011 में इसके लिए नियमावली के तहत कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में पक्का करने का रास्ता खोला गया था. इस नियमावली के लिहाज से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को सरकारी सेवा में स्थाई करने का नियम था, लेकिन इस नियमावली को अतिक्रमित करते हुए साल 2013 में एक और नियमावली तैयार की गई. जिसमें 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी नियमित करने का नियम जोड़ा गया.

हालांकि, 2018 में इस नियमावली के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली गई. इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में 2013 की नियमावली में शर्तों को 10 साल किए जाने के निर्देशों के साथ नियमितीकरण से जुड़ा आदेश जारी किया.

इस मामले पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव दिलीप जावलकर समेत तमाम अधिकारियों ने इस पर चर्चा के बाद प्रकरण को कैबिनेट में रखने पर सहमति दी. दरअसल धामी कैबिनेट अब 2013 की इस नियमावली में 5 साल की सेवा को 10 साल करने का संशोधन करने पर निर्णय ले सकती है. जिसके बाद 2018 से 10 साल पहले नियुक्ति पाने वाले कर्मी इस नियमावली के तहत नियमित होने के हकदार हो सकते हैं.

उधर दूसरी तरफ ऐसा ही मामला उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियो को लेकर भी चल रहा है. जिसमें हाईकोर्ट सरकार को इन कर्मचारियों के लिए भी नियमितीकरण को लेकर नियमावली बनाने के निर्देश दे चुका है. जिसके लिए अलग से प्रमुख सचिव वित्त आर के सुधांशु की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है.