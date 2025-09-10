बड़े पापा का बड़ा पाप, बच्ची के साथ किया गलत काम, फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा
दुर्ग में अधेड़ ने रिश्तों को कलंकित करने का काम किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2025 at 12:07 PM IST
दुर्ग : दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है.आरोपी बच्ची का दूर का रिश्तेदार है,जिसने चॉकलेट देने का बहाना बनाकर बच्ची को अपने पास बुलाया और गलत काम किया. पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
कब हुई थी घटना ?: पुलिस के मुताबिक घटना 5 सितंबर शाम साढ़े पांच बजे की है.जब आरोपी अपनी पत्नी के साथ गणेश पंडाल पहुंचा था. पीड़ित बच्ची पहले से ही आरोपी को जानती थी,जिसे वो बड़े पापा कहा करती थी. शाम को आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट बिस्किट दिलाने का बहाना बनाया और अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया.जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम को अंजाम दिया.
बच्ची ने परिवार को बताई आप बीती : काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों को चिंता हुई.उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की. परिजनों ने आरोपी की पत्नी से पूछताछ की, लेकिन उसने भी बच्ची के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. रात लगभग 8:30 बजे आरोपी की पत्नी बच्ची को एक मंदिर के पास लेकर आई और परिवार को बताया कि वह भंडारे में थी. लेकिन कुछ देर बाद, बच्ची ने अपने साथ हुई आप बीती परिवार को बताई. यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस बीच, आरोपी फरार हो चुका था.पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी तलाश तेज की. 7 सितंबर को आरोपी को चॉकलेट के बहाने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है- सुखनंदन राठौर,एएसपी
आपको बता दें कि बच्चों के साथ गलत काम के मामले अक्सर सामने आते हैं.इनमें से ज्यादातर उनके परिचित ही होते हैं.ऐसे में परिवार को चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखें और उनके साथ घुलने मिलने वालों की हरकतों पर नजर रखें.साथ ही साथ बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं ताकि यदि कोई भी उनके साथ गलत करने की शुरुआत करे तो परिवार को इस बात की जानकारी हो.
