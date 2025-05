ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की योजनाओं में बड़े गड़बड़झाले के संकेत, 91 संस्थानों पर लटकी जांच की तलवार - IRREGULARITIES IN MINORITY SCHEMES

Published : May 23, 2025 at 8:30 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:35 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की योजनाओं में बड़े गड़बड़झाले के संकेत मिल रहे हैं. हैरत की बात यह है कि खुद भारत सरकार ने उत्तराखंड के तमाम संस्थाओं के नाम भेजकर मामले में जांच करने के निर्देश जारी किए हैं. भारत सरकार की इस चिट्ठी से हड़कंप मचा हुआ है. शासन ने भी फौरन मामले में जिलाधिकारी को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं. उत्तराखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने का प्रकरण पहले भी खूब चर्चाओं में रहा है, लेकिन इस बार मामला अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा है. दरअसल, उत्तराखंड के करीब 91 संस्थान अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं. यही कारण है कि भारत सरकार ने इन संस्थाओं की बाकायदा सूची भेज कर उत्तराखंड सरकार को मामले में जांच करने के निर्देश जारी किए हैं. हालांकि, अल्पसंख्यकों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं में संभावित गड़बड़ी का यह मामला केवल उत्तराखंड से जुदा नहीं है बल्कि दूसरे कई राज्यों को भी ऐसे ही संदिग्ध संस्थाओं की सूची भेज कर भारत सरकार ने इनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं. उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की योजनाओं में बड़े गड़बड़झाले के संकेत (ETV BHARAT) उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही हैं. यानी ऐसी योजनाएं जिनका बजट केंद्र की तरफ से दिया जाता है, जाहिर है कि केंद्र से बजट मिलने के कारण सीधे तौर पर केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं की निगरानी करती है. गड़बड़ी होने की संभावना के साथ ही राज्यों को प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश भी जारी करती है.

