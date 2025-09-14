ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में बड़ी लूट का खुलासा, दुकान में काम करने वाला नाबालिग था मास्टरमाइंड, 2 गिरफ्तार

एक हफ्ते में सुलझा मामला: आरोपी रुपयों से भरा बैग ले कर फरार हो गए. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने मौके का परीक्षण किया. प्रारम्भिक जांच में सब कुछ उलझा हुआ था और पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद ली. मामले का एक सप्ताह के अंदर खुलासा कर दिया. पुलिस की इस सफलता से व्यापारियों में खुशी की लहर है.

क्या है पूरा मामला?: जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र के नैला में 6 सितंबर की रात पुलिस और नगर के लोग गणेश विसर्जन में जुटे थे. इसी दौरान खाद के व्यापारी अरुण अग्रवाल अपने दुकान बंद कर थैला में कलेक्शन की राशि लेकर अपने घर जा रहे थे. तभी दो नकाब पोश युवक अंधेरे में सामने आए और स्कूटी में सवार अरुण अग्रवाल को हथियार दिखा कर धक्का दिया.

नाबालिग था मास्टरमाइंड: पुलिस के मुताबिक इस लूट कर मास्टर माइंड व्यापारी के दुकान में काम करने वाला नाबालिग युवक है, जो किंग ऑफ नैला नाम से इंस्टाग्राम का मेंंबर था. लूट के मामले के साथ डेढ़ माह पहले बोडसरा शराब दुकान में हुए कैश बॉक्स को चुराने का मामला भी सुलझा लिया गया है.

जांजगीर चाम्पा: जिले के नैला में 6 सितंबर की रात व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है. मामले में एक नाबालिग़ के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक आरोपी फरार है. पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम 10 लाख रुपए बरामद कर ली है.

दुकान में काम करने वाला नाबालिग था मास्टरमाइंड, 2 गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकान नहीं आ रहा था नाबालिग: नैला लूट के मामले को सुलझाने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस लूट का मुख्य आरोपी नाबालिग़ है, जो व्यापारी अरुण अग्रवाल की दुकान में काम करता था. घटना के सप्ताह भर पहले अपने साथी बिक्की पंडित और मुकेश सूर्यबंशी को जानकारी दी थी, और दुकान जाना बंद कर दिया था.

इंस्टाग्राम से दिया सिग्नल: 6 सितम्बर को अरुण अग्रवाल के दुकान के कर्मचारी गणेश विसर्जन के लिए छुट्टी में गए थे, तब फोन कर अरुण ने उस नाबालिग को काम के लिए बुलाया. दिन भर काम करने के बाद नाबालिग ने रात में अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम ग्राम से अंगूठा का सिग्नल भेज कर सेठ के अकेले घर जाने की सूचना दी. जिसके बाद दोनों युवको ने अरुण अग्रवाल के घर से कुछ दूर पहले अंधेरे में खड़े होकर इंतजार करने लगे. जैसे ही स्कूटी में सवार अरुण अग्रवाल सुनसान गली में घुसा तब दोनों आरोपी अपने मुंह में गमछा बांध कर चाकू अड़ा दिए और स्कूटी से गिरा कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

क्राइम सीन रिक्रिएट: आरोप भाग कर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और अपने अन्य सहयोगी के बाइक में सवार हो कर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम सीन क्रिएट किया और सी सी टी वी कैमरा का परीक्षण किया. जिसमें दुकान में काम करने वाला नाबालिग युवक स्टेशन की ओर फोन में बात करते हुए भागते और फिर वापस आते नजर आया.

दूसरा केस भी सुलझा: कुछ दिन पहले हुए मारपीट के मामले की शिकायत को भी जांच में लिया गया. मामले का परत दर परत खुलासा होने लगा. आरोपियों ने कुल 10 लाख 40 हजार रुपए की लूट की थी और 3 लाख 30 हजार रुपए खर्च करने के लिए निकाल लिए. बाकी राशि को अमोरा गांव में एक बॉक्स में रख कर केला पेड़ के नीचे दबा दिए थे. पुलिस ने आरोपियों से लूट की राशि जप्त कर ली है. आरोपियों द्वारा जलाये गए रसीद को भी जब्त कर लिया गया है.

आरोपियों में बिक्की पंडित जो कि बिहार का रहने वाला है, अमोरा गाँव में रहता है और मुकेश सूर्यबंशी नैला का रहने वाला जेल में मुलाक़ात हुई और दोस्ती हुई थी. हाल ही में जेल से छूटे थे, जिसके बाद इनका मेल जोल बढ़ा और किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे- एस पी विजय पाण्डेय

बोडसरा शराब दुकान में ढाई लाख चोरी करने और नहीं पकड़ाने से आरोपियों के हौंसला और बुलंद हो गया और नैला में फिर से लूट की घटना को अंजाम दिया. लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ जांच की और आरोपियों को ढूंढ निकाला. और अब एक फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

इस मामले को सुलझाने में जिले के अलग अलग़ थाना से 40 पुलिस अधिकारी और जवानों को शामिल किया गया था, पुलिस अधीक्षक और आई जी ने जाँच टीम को पुरुस्कार देने की घोषणा की है.