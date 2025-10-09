ETV Bharat / state

रिकेश सेन को बिहार चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रवासी प्रभारी बनकर एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल

भिलाई : वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी ने उन्हें बिहार में होने वाले दोनों चरणों के मतदान के लिए प्रवासी प्रभारी नियुक्त किया है. इस जिम्मेदारी के साथ विधायक रिकेश सेन अब बिहार में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार-प्रसार और चुनावी रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.





छत्तीसगढ़ के नेता बनाएंगे बिहार में माहौल : आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी. इसी क्रम में पार्टी ने अलग-अलग राज्यों के नेताओं को प्रवासी प्रभारी नियुक्त किया है.जो बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी अभियान को गति देंगे.छत्तीसगढ़ भाजपा से इस सूची में तीन विधायक, एक सांसद और दो मंत्रियों को शामिल किया गया है.





किन नेताओं को मिली जिम्मेदारी : इन नामों में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, विधायक भावना बोहरा, विधायक लखनलाल देवांगन, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव शामिल हैं.पार्टी संगठन की ओर से इन नेताओं को बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे स्थानीय स्तर पर प्रचार, संवाद और कार्यकर्ता समन्वय की भूमिका निभाएंगे.