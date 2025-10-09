ETV Bharat / state

रिकेश सेन को बिहार चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रवासी प्रभारी बनकर एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल

बीजेपी के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को बिहार चुनाव के लिए प्रवासी प्रभारी बनाया गया है.

RIKESH SEN EXPAT IN CHARGE
रिकेश सेन को बिहार चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी ने उन्हें बिहार में होने वाले दोनों चरणों के मतदान के लिए प्रवासी प्रभारी नियुक्त किया है. इस जिम्मेदारी के साथ विधायक रिकेश सेन अब बिहार में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार-प्रसार और चुनावी रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.



छत्तीसगढ़ के नेता बनाएंगे बिहार में माहौल : आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी. इसी क्रम में पार्टी ने अलग-अलग राज्यों के नेताओं को प्रवासी प्रभारी नियुक्त किया है.जो बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी अभियान को गति देंगे.छत्तीसगढ़ भाजपा से इस सूची में तीन विधायक, एक सांसद और दो मंत्रियों को शामिल किया गया है.

किन नेताओं को मिली जिम्मेदारी : इन नामों में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, विधायक भावना बोहरा, विधायक लखनलाल देवांगन, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव शामिल हैं.पार्टी संगठन की ओर से इन नेताओं को बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे स्थानीय स्तर पर प्रचार, संवाद और कार्यकर्ता समन्वय की भूमिका निभाएंगे.



बिहार चुनाव के दोनों चरणों में ये सभी नेता न केवल एनडीए प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं के बीच पहुंच बनाएंगे, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी काम करेंगे.बीजेपी का उद्देश्य बिहार में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को मजबूती देना है.

पार्टी ने जो विश्वास जताया है, वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ बिहार चुनाव में भाजपा को विजय दिलाने का कार्य करूंगा- रिकेश सेन, प्रवासी प्रभारी बिहार एवं बीजेपी विधायक


बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है, जिनमें वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की भूमिका विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाली है.सेन समाज से आने वाले रिकेश सेन के लिए ये जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यदि उनके निर्देशों और प्लानिंग के साथ बिहार में एनडीए आती है तो ये कही ना कही उनके राजनीतिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या हो रही कम, लिंगानुपात के चौंकाने वाले आंकड़े

कवर्धा में बैगा आदिवासियों का बवाल, अतिक्रमण पर एक्शन से हुए नाराज, पट्टा देने की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

RIKESH SEN EXPAT IN CHARGEBIG RESPONSIBILITY FOR RIKESH SENरिकेश सेनबिहार चुनावBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.