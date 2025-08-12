नई दिल्ली: दिल्ली में ऐसे लोग जिनके पास 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल के वाहन हैं, उनके लिए राहत की खबर है. अब कोई भी एजेंसी उनका वाहन नहीं उठाएगी. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने ओवरएज वाहनों को उनकी उम्र नहीं, बल्कि वाहन कितना चला है और प्रदूषण का मानक पूरा कर रहा है या नहीं. इसके आधार पर चलने की अनुमति देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहत मिली है. हालांकि लोग ओवरएज वाहन अभी नहीं चला सकेंगे. दिल्ली सरकार की तरफ से अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी वाहनों को 5 साल और चलाने की अनुमति देने की मांग की है. हालांकि, इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं आया है.

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) को लेकर दिल्ली व एनसीआर के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपील की थी कि जो ईओएल वाहनों को उनकी उम्र से न देखे जाएं, बल्कि कितने किलोमीटर चले हैं. इनका प्रदूषण का पैमाना होना चाहिए न कि उनकी उम्र देखी जानी चाहिए.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)

न्यायालय का किया धन्यवाद: उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए राहत दी है कि 10 साल से अधिक डीजल की गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पार्किंग से उठाया नहीं जाएगा. कोई भी एजेंसी ओवरएज यानी ईओएल वाहनों को नहीं उठाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के लिए यह लड़ाई लड़ रहीं थी. मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं. साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से वाहन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से वाहन पर प्रतिबंध लगना चाहिए. फिलहाल यह राहत अगली सुनवाई तक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण से राहत देने के साथ लोगों के ओवरएज हो चुके वाहन को बचाने में कामयाब होंगे.

यह है मामला: बता दें कि, दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से अधिक डीजल की गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है. यह प्रतिबंध प्रदूषण की समस्या को देखते हुए लगाया गया था, जबकि एनसीआर के बाहर अन्य कई राज्यों में इन वाहनों को पांच साल और चलाने की अनुमति मिल जाती है. दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल की गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन न चलें इसके लिए 1 जुलाई से इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देना बंद कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें-

आजादी के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी, जमीन से आसमान तक पुलिस की पैनी नजर, दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन

12 अगस्त: युवाओं के लिए खास दिन, जानें क्यों मनाया जाता है International Youth Day, देश में क्या है युवाओं की स्थिति