अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. एएमयू की अकादमिक काउंसिल ने गुरुवार को एक विशेष ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से सिफारिशें मंजूर कीं, जिसके तहत कंटिन्यूइंग छात्रों के लिए फीस वृद्धि को अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है.

कुलपति प्रोफेसर नइमा खातून की अध्यक्षता में बैठक हुई. फीस वृद्धि को लेकर गठित समिति की समीक्षा रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन किया गया. बैठक में तय किया गया कि वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की फीस में पिछले शैक्षणिक सत्र की दरों से 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी और यह वृद्धि भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि छात्रों पर अचानक आर्थिक बोझ न बढ़े.

परिषद ने छात्रों को राहत देने के लिए कई सिफारिश की. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस में विशेष रियायत और किस्तों में भुगतान की सुविधा शामिल है. यह प्रक्रिया डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय द्वारा संचालित की जाएगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय वित्तीय संसाधन जुटाने के वैकल्पिक उपायों पर काम करेगा.

इसके तहत पूर्व छात्रों से योगदान, प्रायोजित शोध परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए सप्ताहांत में विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग और प्रशिक्षण व शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए परिसर की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग शामिल है. इसके अलावा, कुलपति कार्यालय ने छात्रों के अनुरोध पर जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक बुलाए जाने की बात कही.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि एएमयू छात्र संघ (AMUSU) के चुनाव लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय पर आयोजित किए जाएंगे. यह फैसला न केवल वर्तमान छात्रों के आर्थिक दबाव को कम करेगा, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र समुदाय के बीच संवाद और सहयोग की दिशा में भी सकारात्मक कदम माना जा रहा है. AMU में छात्र पिछले कई दिनों से फीस वृद्धि को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लाल किले पर स्पेशल गेस्ट बनेंगे प्रतापगढ़ के चंदन किसान, जानिए कौन हैं SSB कमांडेंट की नौकरी छोड़ने वाले उत्कृष्ट पांडेय