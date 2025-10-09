ETV Bharat / state

दिवाली-छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे ने किए कई अहम ऐलान, देखें पूरी जानकारी

नई सेवा दिल्ली–बिहार के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक नियमित, आरामदायक और सुगम बनाएगी.

दिवाली-छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत
दिवाली-छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 4:31 PM IST

नई दिल्लीः त्योहारी सीजन आते ही भारतीय रेलवे ने अपनी तैयारियों को और मजबूत कर दिया है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें नई द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव, समय में बढ़ोतरी और वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में सुधार जैसे कदम शामिल हैं. ये सभी बदलाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच लागू किए जाएंगे, जिससे दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को लाभ मिलेगा.

पटना से आनंद विहार तक नई नियमित एक्सप्रेस सेवा:

त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने पटना जंक्शन- आनंद विहार टर्मिनल- पटना जंक्शन के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन (03255/03256) को नियमित द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (13251/13252) में परिवर्तित कर दिया है. यह सेवा 7 दिसंबर 2025 से पटना से हर रविवार व गुरुवार तथा 8 दिसंबर से आनंद विहार से हर सोमवार व शुक्रवार को चलेगी.

13251 पटना- आनंद विहार एक्सप्रेस रात 10 बजे पटना से चलेगी और दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं, प्रयागराज जं और गोविंदपुरी होते हुए अगले दिन सुबह 08:35 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वहीं, 13252 आनंद विहार- पटना एक्सप्रेस शाम 6:30 बजे आनंद विहार से चलेगी और सुबह 10 बजे पटना पहुंचेगी. ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान व सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई सेवा दिल्ली–बिहार के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक नियमित, आरामदायक और सुगम बनाएगी.

त्योहारों में ट्रेनों के ठहराव समय में बढ़ोतरी:

त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर से उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के ठहराव समय को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट करने का निर्णय लिया है. यह बदलाव उन ट्रेनों पर लागू होगा जो आनंद विहार टर्मिनल से चलती है या वहां पहुंचती है. इन ट्रेनों में 04458/04457 आनंद विहार–भागलपुर, 04096/04095 आनंद विहार–पटलिपुत्र, 04060/04059 आनंद विहार–जयनगर, 04070/04069 आनंद विहार–राजगीर और 04008/04007 आनंद विहार–जोगबनी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों का ठहराव समय कानपुर सेंट्रल, गोविंदपुरी, छपरा और मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी बढ़ाया गया है. इस कदम से यात्रियों को चढ़ने-उतरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और त्योहारों के दौरान होने वाली अव्यवस्था में कमी आएगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया:

10 अक्टूबर से जोधपुर जंक्शन- दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (26481) के समय में भी मामूली बदलाव किया गया है. अब यह ट्रेन गुरुग्राम स्टेशन पर दो मिनट पहले यानी 12:59 बजे पहुंचेगी और पूर्ववत 1:01 बजे ही रवाना की जाएगी. पहले इसका आगमन समय 1:00 बजे था. रेल प्रशासन के मुताबिक, यह बदलाव ट्रेन की समयबद्धता व संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

रेलवे यात्राओं से अपील: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने गंतव्य व समय की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अवश्य जांच लें. इन बदलावों से त्योहारों के दौरान रेल संचालन को व बेहतर किया जा सकेगा और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व समय पर यात्रा का अनुभव मिलेगा.

