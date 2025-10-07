ETV Bharat / state

दिवाली-छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत: छपरा से आनंद विहार के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू

रेलवे ने बिहार के छपरा और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 6:55 PM IST

नई दिल्लीः दिवाली व छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है. रेलवे ने बिहार के छपरा और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15133/15134) के चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन 20 अक्टूबर 2025 से छपरा से और 22 अक्टूबर 2025 से आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी. इससे दिल्ली से बिहार आने जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह नई द्वि-साप्ताहिक ट्रेन त्योहारों को देखते हुए यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए चलाई जाएगी. यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए राहत देने का कार्य करेगी, जो दिवाली व छठ पर घर जाना चाहते हैं. ट्रेन नंबर 15133 छपरा–आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस हर सोमवार और गुरुवार को छपरा से रात 10 बजे चलेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 15134 आनंद विहार टर्मिनल–छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस हर बुधवार व शनिवार को रात 10:20 बजे रवाना होगी.

इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ठहराव: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस विशेष ट्रेन को सिवान जंक्शन, थावे जंक्शन, तमुखी रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल व इटावा जंक्शन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है, जिससे यहां के यात्री इस ट्रेन में सफर कर सकें. ट्रेन रात में छपरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इससे यात्री रात में सोते हुए ट्रेन में सफर कर गंतव्य पर पहुंच सकेंगे.

ट्रेन में स्लीपर व जनरल कोचः अमृत भारत एक्सप्रेस में शयनयान यानी स्लीपर और सामान्य श्रेणी यानी जनरल के कोच शामिल होंगे. इन ट्रेनों में आधुनिक इंटीरियर, बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट व साफ-सुथरे कोच उपलब्ध होंगे. त्योहारों के समय दिल्ली से बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए यह नई सेवा काफी राहत देगी. अधिकारियों का कहना है कि दिवाली और छठ पर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है. स्पेशल ट्रेनों के संचालन का शेड्यूल तैयार कर उनके संचालन की सूचना जारी की जा रही है. इसके साथ ही स्पेशल ट्रेनों में टिकट भी बुकिंग शुरू हो रही है.

