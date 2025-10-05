ETV Bharat / state

त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत: अब ललितग्राम तक दौड़ेगी वैशाली एक्सप्रेस, जानें रूट और टाइमिंग

नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारीने बताया कि ट्रेन संख्या 12554 नई दिल्ली से 3 अक्टूबर से ललितग्राम तक चलाई जा रही है.

त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत
त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए त्योहारों के मौके पर एक बड़ी राहत की खबर आई है. रेलवे ने बिहार के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहरसा – नई दिल्ली – साहसा के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस (12553/12554) को अब ललितग्राम स्टेशन तक बढ़ाने का फैसला लिया है. ये सुविधा तीन अक्टूबर से लागू कर दी गई है. अब इस ट्रेन का लाभ ललितग्राम, राघोपुर, सरायगढ़ व सूपौल के यात्रियों को भी मिल रहा है.

नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 12554 नई दिल्ली से 3 अक्टूबर से ललितग्राम तक चलाई जा रही है, जबकि ट्रेन संख्या 12553 ललितग्राम से नई दिल्ली के लिए इसी दिन से प्रारंभ की गई. विस्तार के बाद यात्रियों को अब आगे पहुंचने के लिए दूसरी ट्रेनों या बसों पर निर्भर नहीं रहना होगा.

नई समय सारिणी के अनुसार ट्रेन संचालन
नई दिल्ली से यह ट्रेन रात 8:40 बजे प्रस्थान कर रही है. साहरसा जंक्शन पर आगमन/प्रस्थान: 20:20 / 20:40 बजे, सूपौल रेलवे स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान: 21:13 / 21:15 बजे, सरायगढ़ जंक्शन पर आगमन/प्रस्थान: 21:40 / 21:42 बजे, राघोपुर आगमन/प्रस्थान: 21:50 / 21:52 बजे और ललितग्राम आगमन: 22:30 बजे है.

वापसी में ललितग्राम से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन (12553) सुबह 4:00 बजे ललितग्राम से रवाना होने का समय है. राघोपुर, सरायगढ़, सूपौल, सहरसा होते हुए सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 7 दिसंबर 2025 से इस विस्तारित ट्रेन का नया नंबर 15565/15566 होगा. इसका नाम भी "ललितग्राम–नई दिल्ली–ललितग्राम वैषाली एक्सप्रेस" कर दिया जाएगा. यह निर्णय पूर्व बिहार के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा. ललितग्राम, सूपौल व आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब सीधे दिल्ली तक यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि त्योहारों के दौरान भारी भीड़ से भी राहत मिलेगी.

