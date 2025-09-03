एंकर: महासमुंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक घायल मरीज का इलाज अस्पताल स्टाफ ने नहीं बल्कि एंबुलेंस ड्राइवर ने खुद किया. ड्राइवर ने मरीज के सिर में टांके लगाए जिसकी एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

क्या है पूरा मामला?: जानकारी के मुताबिक यह घटना 12 अगस्त की रात करीब 10 बजे की है. सड़क हादसे में घायल नोमेश ध्रुव को 112 की मदद से अस्पताल लाया गया था जहाँ इलाज के दौरान टांका लगाने की जरूरत पड़ी लेकिन यह जिम्मेदारी ड्रेसर या डॉक्टर की बजाय प्राइवेट एंबुलेंस चालक मनोज यादव ने निभाई.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा का ये मामला है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब जांच के लिए बनी टीम: सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि ड्रेसर और उसका हेल्पर मौजूद रहते हुए भी नीले टी-शर्ट पहने हुए एंबुलेंस ड्राइवर मरीज के सिर पर टांके लगा रहा है. इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की जानकारी सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है. मामले पर जहां बागबाहरा BMO बुढ़ियार सिंह बढ़ई ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि, मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है.

मरीज को ड्राइवर ने टांका लगाया, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

FIR के भी निर्देश: जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है. वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव ने बताया कि मरीज को टांका लगाने वाले चालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी BMO को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.

पहले भी ऐसी लापरवाही: बता दें, यह स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले हाल ही में गरियाबंद जिले में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी. जहां एक मरीज को स्टाफ नर्स की जगह अस्पताल गार्ड ने इंजेक्शन लगाया था. इसके बाद लापरवाह नर्स को निलंबित कर दिया गया था.

लगातार हो रही लापरवाहियों के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा अब तक सबक लेता नजर नहीं आ रहा है. इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है. आखिर एंबुलेंस चालक माइनर ओटी तक कैसे पहुंचा? जब ड्रेसर मौजूद था तो टांका ड्राइवर से क्यों लगवाया गया? उस समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर क्या कर रहे थे? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.