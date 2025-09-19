ETV Bharat / state

बहराइच में वोटर लिस्ट में मिली बड़ी गड़बड़ी, मकान नंबर 290 पर मिले 112 मतदाता, 3 लाख से अधिक मतदाता पाए गए संदिग्ध

बहराइच में वोटर लिस्ट में मिली बड़ी गड़बड़ी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 19, 2025

बहराइच : जिले में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक मकान नंबर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में मिलने से हड़कंप मच गया है. मामले में एडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं. चुनाव आयोग की ओर से जिले के निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई सूची में मतदाताओं के नाम का सत्यापन कराए जाने की बात कही गई है. सत्यापन के लिए बीएलओ नियुक्त किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य भी तेजी से चल रहा है. जिले में पंचायत चुनाव के लिए 24 लाख 65 हजार 320 मतदाता सूची में शामिल हैं. मगर चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सूची में 3 लाख 42 हजार 965 मतदाता ऐसे हैं, जिनके सत्यापन को लेकर जिले के निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. 3 लाख से अधिक मतदाता पाए गए संदिग्ध. (Video Credit; ETV Bharat)