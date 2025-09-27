बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग: कोरबा में प्रस्तावित 660×2 मेगावाॅट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना के लिए अनुबंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का कार्य आरंभ मार्च 2025 में किया गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2025 at 8:33 PM IST
रायपुर: बिजली के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने जा रहा है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की महत्वाकांक्षी 660×2 मेगावॉट क्षमता की कोरबा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बड़ा फैसला लिया गया है. स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी द्वारा इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन से 12,640 करोड़ रुपये का ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का कार्य आरंभ मार्च 2025 में किया गया था.
बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग: इस अनुबंध के तहत पाॅवर कंपनी की ओर से संदीप मोदी, कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं सीएल नेताम कार्यपालक निदेशक (परियोजना) एवं आईआरएफ सी की ओर से नव गोयल (महाप्रबंधक) द्वारा रायपुर में शुक्रवार को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए. लंबी अवधि एवं कम दरों पर प्राप्त ऋण से परियोजना को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी. परियोजना को समय पर पूर्ण करने में मदद मिलेगी. जिससे अंततः प्रदेश की जनता को फ़ायदा होगा. इस मौके पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव IAS द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई. देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करने पर प्रतिबद्धता जाहिर की गई.
राज्यपाल और सीएम रहे मौजूद: बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अध्यक्षगण सुबोध कुमार सिंह, डाॅ. रोहित यादव, प्रबंध निदेशक गण एस के कटियार, आर.के.शुक्ला, भीम सिंह कंवर भी उपस्थित थे. इस कार्य को गति देने के लिये वित्त व्यवस्था का कार्य तेजी से किया जा रहा था जिसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली और ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया.
बिजली दरों को लेकर विपक्ष करता रहा है हमले: प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल उसके मुखिया थे तब बिजली बिल हॉफ योजना लाई गई. बिजली बिल हॉफ योजना को अब साय सरकार ने बंद कर दिया. इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. गाहे बगाहे विपक्ष और छोटी छोटी पार्टियां फिर से प्रदेश में बिजली बिल हॉफ योजना को लागू करने की मांग करती रहती है. विपक्ष का आरोप है कि योजना के बंद होने से गरीब तबके का बिजली बिल दोगुना हो गया है. बीते दिनों छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने भी बालोद में बढ़े बिजली बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
