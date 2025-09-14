ETV Bharat / state

तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़ कर आया और पैरों में लेट गया युवक

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है. दरअसल बिहार विधानसभाके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलिकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे, तभी अचानक एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़कर रनवे तक पहुंच गया और उनके पैरों पर गिर गया. इस घटना के संबंध में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक की पहचान सारीफुल इस्लाम के रूप में हुई है