Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हरिद्वार में बड़े ज्वेलर्स के घर लूट, नौकरानी ने परिवार वालों को दिया नशीला पदार्थ, हालत गंभीर - HARIDWAR JEWELLERS HOUSE LOOTED

घटना को अंजाम देने वाली दोनों नौकारानियां मूल रूप से नेपाल की बताई जा रही हैं.

HARIDWAR JEWELLERS HOUSE LOOTED
हरिद्वार में बड़े ज्वेलर्स के घर लूट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 10:37 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:13 PM IST

2 Min Read

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर में काम करने वाली नौकरानी ने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ देकर लूटन का प्रयास किया गया. जैसे ही परिवार के लोग होश में आए घर में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन सभी लोगों को हरिद्वार के सिटी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया आज शाम ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर चौक के पास इंक्लेव निवासी सरार्फा कारोबारी यशपाल मल्होत्रा के घर में काम करने वाली महिलाओं ने लूट का प्रयास किया. इन महिलाओं ने घर में मौजूद लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया. उन्होंने बताया नौकरानी ने यशपाल मल्होत्रा पत्नी, और पोते को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया. जिसके बाद वे वहां से सामान समेट कर फरार हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नौकरानी की तलाश शुरू कर दी है. हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा लूट को लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा अभी तक मामले में कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं मिली है. लूट का क्या कुछ सामान वह लेकर गई हैं? यह भी परिवार वालों को भी नहीं पता है. उसके बावजूद भी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा जल्द ही दोनों महिलाओं को पकड़ लिया जाएगा. इसी के साथ हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गोरौल ने बताया घर में काम करने वाली महिलाओं के नाम अनीशा व ऊष्मा है. ये दोनों मूल रूप से नेपाल की बताई जा रही हैं. उन्होंने कहा पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

पढे़ं- सोने का घड़ा दिखाकर लूट को अंजाम, डॉक्टर और वन कर्मी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

पढे़ं- ATM कटर चोरों का वीडियो आया सामने, हरियाणा से पहुंचे थे हरिद्वार, यूट्यूब से सीखा था तरीका

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर में काम करने वाली नौकरानी ने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ देकर लूटन का प्रयास किया गया. जैसे ही परिवार के लोग होश में आए घर में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन सभी लोगों को हरिद्वार के सिटी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया आज शाम ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर चौक के पास इंक्लेव निवासी सरार्फा कारोबारी यशपाल मल्होत्रा के घर में काम करने वाली महिलाओं ने लूट का प्रयास किया. इन महिलाओं ने घर में मौजूद लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया. उन्होंने बताया नौकरानी ने यशपाल मल्होत्रा पत्नी, और पोते को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया. जिसके बाद वे वहां से सामान समेट कर फरार हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नौकरानी की तलाश शुरू कर दी है. हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा लूट को लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा अभी तक मामले में कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं मिली है. लूट का क्या कुछ सामान वह लेकर गई हैं? यह भी परिवार वालों को भी नहीं पता है. उसके बावजूद भी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा जल्द ही दोनों महिलाओं को पकड़ लिया जाएगा. इसी के साथ हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गोरौल ने बताया घर में काम करने वाली महिलाओं के नाम अनीशा व ऊष्मा है. ये दोनों मूल रूप से नेपाल की बताई जा रही हैं. उन्होंने कहा पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

पढे़ं- सोने का घड़ा दिखाकर लूट को अंजाम, डॉक्टर और वन कर्मी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

पढे़ं- ATM कटर चोरों का वीडियो आया सामने, हरियाणा से पहुंचे थे हरिद्वार, यूट्यूब से सीखा था तरीका

Last Updated : August 7, 2025 at 11:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

हरिद्वार लूट की कोशिशहरिद्वार ज्वेलरी कारोबारी लूटहरिद्वार ज्वेलर्स घर लूटHARIDWAR JEWELLERS HOUSE LOOTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.