50 लाख महिलाओं के खातों में जमा होंगे ₹10-10 हजार, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?
चुनावी साल में नीतीश सरकार 50 लाख जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए देगी. 1 करोड़ ने महिलाओं आवेदन किया है.
Published : September 22, 2025 at 8:11 AM IST
पटना: चुनावी साल में बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य की 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री 10,000 रुपये भेजेंगे. यह राशि स्वरोजगार के लिए दी जाएगी.
स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के तहत पहली किस्त के बाद छह महीने पर आकलन कर 2,00,000 तक की अतिरिक्त सहायता भी देने का प्रावधान रखा है. इससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी.
1 करोड़ ने महिलाओं ने किया आवेदन: इस योजना के लिए आवेदन करना आसान है. अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. इसके अलावा, 1 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है.
किसे मिलेगा लाभ: इस योजना का लाभ उन परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनमें पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं. अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी पात्र होंगी। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार में कोई आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए.
आवेदन कैसे करें?: ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन करेंगी. यदि कोई महिला समूह से जुड़ी नहीं है, तो पहले उसे समूह में शामिल होना होगा. शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.
आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य: नीतीश सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उनका जीवन स्तर सुधारना है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि वितरण: पहले चरण में 50 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी. इसके लिए कुल 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
महिलाओं के लिए योजना: अब तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है. जल्द ही बाकी महिलाओं को भी लाभार्थी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ रुपये की राशि कैबिनेट से मंजूर करवा ली है.
कार्यक्रमों का आयोजन और लाइव प्रसारण: ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को इस योजना का उत्सव की तरह आयोजन करने को कहा है. पटना मुख्यालय में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू करेंगे और 38 जिलों में डीएम की अध्यक्षता में 1,000 से अधिक महिलाओं के साथ कार्यक्रम होंगे.
प्रखंड और ग्राम स्तर पर आयोजन: 534 प्रखंड मुख्यालयों पर बीडीओ की अध्यक्षता में और 1680 संकुल संघों में कार्यक्रम होंगे, जिसमें क्रमशः 500 और 200 महिलाएं शामिल होंगी. 70 हजार ग्राम संगठनों में भी लाइव प्रसारण होगा, जिसमें प्रत्येक संगठन से 100 महिलाएं जुड़ेंगी.
योजना का समग्र लाभ: यह योजना केवल जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए है. पहले ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को राशि भेजी जा रही है और जल्द ही शहरी इलाकों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी.
ये भी पढ़ें
- नीतीश सरकार की डिजिटल सौगात!, विकास मित्रों को टैबलेट और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन
- बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट बना सत्ता की चाबी, चुनावी रण में योजनाओं की बरसात
- बिहार के बेरोजगार ग्रेजुएट युवक-युवतियों के खाते में हर महीने नीतीश सरकार डालेगी इतना पैसा, जान लें नियम
- चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?
- कोसी में बह जाता है लालू यादव का MY समीकरण, नीतीश का बजता है डंका, जानें तीन यादव महारथी की कहानी