50 रुपए बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, बिजली का लगेगा करंट, 1 मई से बदले रूल - FIVE RULE CHANGES FROM 1 MAY 2025

भोपाल: मई माह शुरू होने के साथ ही बैकिंग के साथ, रेलवे की सुविधाओं में कई बदलाव होने जा रहे हैं. मई माह में बिजली, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी के साथ जेब पर बोझ बढ़ने जा रहा है. वहीं बैकिंग, रेलवे की सुविधाओं में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं. उधर मध्य प्रदेश के साढ़े 5 करोड़ लोगों को भी राशन की सुविधा में अगले माह से परेशानी आ सकती है, हालांकि इससे बचने के लिए उन्हें कुछ जरूरी उपाए अपनाने होंगे. मई माह में क्या-क्या बदलने जा रहा है आइए आपको बताते हैं. बैलेंस चैक किया तो कटेंग 7 रुपए, रेलवे में हो रहे कई बदलाव यदि आप बार-बार बैलेंस चैक करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार कर लें. 1 मई से बैलेंस चैक करने पर अकाउंट से 7 रुपए कट जाएंगे. रिजर्व बैंक के नए नियम 1 मई से लागू होने जा रहे हैं. 1 मई से एटीएम से पैसे निकालने, जमा करने और बैलेंस चैक करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा. हालांकि यह पैसा फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पार होने के बाद कटेंगे. कैश निकालने पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में अब 19 रुपए देने होंगे. पहले 17 रुपए देने होते थे. यानी 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. बैलेंस चैक करने पर 7 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन देने होंगे. पहले यह राशि 6 रुपए थे. यानी एक रुपए अतिरिक्त देना होगा.

अब 60 दिन पहले होगा रिजर्वेशन (ETV Bharat) रिजर्वेशन 60 दिन पहले तक करा सकेंगे भारतीय रेलवे 1 मई से टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है. 1 मई से एडवांस बुकिंग की सीमा घटने जा रही है. पहले 4 महीने पहले तक की एडवांस बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अब 60 दिन यानी दो माह पहले ही एडवांस बुकिंग करा सकेंगे. 1 मई से वेटिंग टिकट पर यात्री सफर नहीं कर सकेंगे. रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियमों को लागू करने जा रहा है. वेटिंग टिकट अब स्लीपर और एसी कोच में मान्य नहीं होंगे. केवल जनरल कोच में ही वेटिंग टिकट पर यात्रा की जा सकेगी. गैस सिलेंडर पर देने होंगे 50 रुपए ज्यादा मई माह से रसोई का बजट बढ़ने जा रहा है. मई माह में गैस सिलेंडर भरवाने पर 50 रुपए ज्यादा देने होंगे. सरकार ने सभी सिलेंडर के दामों में करीबन 50 रुपए की कीमतें बढ़ा दी है. इस तरह अभी घरेलू सिलेंडर 858 रुपए का आता था, वह अब 908 रुपए का आएगा. इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी. इसका असर रेस्टोरेंट में खाने की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है. ज्यादा भरना होगा बिजली बिल मई माह में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के पास बढ़ी हुई दरों में बिजली बिल पहुंचेगा. प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह से नया बिजली टैरिफ लागू कर दिया है. इससे मई माह में उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाना होगा. उधर गर्मी की वजह से घरों में चलने वाले एससी-कूलर की वजह से ज्यादा बिजली बिल आना तय है. बिजली बिल दो से तीन गुना तक ज्यादा आ सकता है. प्रदेश में अप्रैल माह से टैरिफ में 3.46 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है. बिजली का लगेगा करंट (Getty Image) इसे यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 0 से 50 यूनिट तक बिजली जलाने पर उपभोक्ताओं को 4.45 यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा. पहले यह 4.27 पैसा था. 51 से 150 यूनिट तक बिजली जलाने पर अब 5.41 यूनिट के हिसाब से बिजली बिल आएगा. पहले यह 5.23 यूनिट के हिसाब से बिल आएगा. इसी तरह 151 से 300 यूनिट तक बिजली खपत होने पर 6.79 रुपए के हिसाब से बिल आएगा. पहले यह 6.80 रुपए के हिसाब से बिल आता था. राशन कार्ड की करा लें केवाईसी (ETV Bharat) 30 अप्रैल से बंद होगा राशन कार्ड, चाहिए फायदे तो फौरन KYC में जोड़ें अपनी नई आईडी

