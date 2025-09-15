ETV Bharat / state

17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर: भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर पट्टे एवं बकाया लीज राशि पर डिस्काउंट

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 15, 2025 at 2:38 PM IST

जयपुर: राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविरों में राहतों का सबसे बड़ा पैकेज खोला. रविवार को जारी अधिसूचना और तैयार प्रस्ताव के अनुसार, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले शिविरों में भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति और बकाया लीज राशि तक के मामलों में बड़ी छूट दी जाएगी. खासतौर पर छोटे भूखंडधारियों और गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ मिलेगा. मध्यम वर्ग को आंशिक और उच्च वर्ग को न्यूनतम राहत का प्रावधान है. इसके साथ ही महापौर और आयुक्त के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई बड़ी छूट दी थी. जारी अधिसूचना में भाजपा सरकार ने शहरी सेवा शिविर में बाशिंदों को बड़ी राहत का ऐलान किया. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के तैयार प्रस्ताव में सरकार ने इस बार बकाया लीज राशि पर ब्याज की 100 फीसदी, छोटे भूखंडधारकों को रिन्यूअल और रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक की छूट, प्रीमियम दरों में कमी और भवन निर्माण स्वीकृति के लिए आसान शर्तें रखी हैं. खास बात ये है कि 69ए के पट्टे के लिए 200 की जगह 100 रुपए प्रति वर्गमीटर शुल्क ही लिया जाएगा. अब कोई भी अफसर मौका निरीक्षण करने नहीं जाएंगे. पढ़ें: प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान किसी को 501 रुपये में नहीं मिला पट्टा, 69ए में दिए गए 10-10 हजार वर्ग गज के पट्टे : मंत्री खर्रा राहत का पिटारा भू-उपयोग परिवर्तन गैर-व्यावसायिक से व्यावसायिक में परिवर्तन पर 250 वर्गमीटर तक के भूखंड पर 50% छूट

शुल्क केवल आरक्षित दर का 20% या डीएलसी दर का 10% होगा

250-500 वर्गमीटर पर 25% छूट मिलेगी

व्यावसायिक छोड़कर अन्य उपयोग में परिवर्तन पर 500 वर्गमीटर तक 50% छूट

500 से 1000 वर्गमीटर तक 25% छूट रहेगी

इसके बाद शुल्क केवल आरक्षित दर का 10% या डीएलसी दर का 5% देना होगा बकाया लीज राशि पर वर्ष 2025–26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर 100% ब्याज माफ

31 दिसंबर 2025 तक फ्रीहोल्ड प्रमाण पत्र लेने पर बकाया राशि में 60% तक छूट पुनर्ग्रहण शुल्क (तय समय पर निर्माण नहीं करने पर जुर्माना)