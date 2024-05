ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; मां बच्चे की होती नैसर्गिक संरक्षक, इसे अवैध कस्टडी नहीं माना जा सकता - HC said mother is better for child

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि, मां के साथ रह रहे बच्चे की अभिरक्षा पिता को सौंपी नहीं जा सकती, क्योंकि मां बच्चे की नैसर्गिक संरक्षक होती है. इसे अवैध अभिरक्षा नहीं माना जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव ने शिव सिंह और अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि, बच्चा मां के साथ है तो पिता की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण पिटीशन मेनियेबल नहीं है. साथ ही यदि बच्चे की अभिरक्षा कानून के खिलाफ नहीं है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं दाखिल की जा सकती. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, पिता अपने विजिटर अधिकार की मांग उचित फोरम में कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि, केवल बच्चे की अवैध अभिरक्षा की दशा में हस्तक्षेप कर बच्चे के हित में अभिरक्षा में बदलाव किया जा सकता है. इसी के साथ उच्च न्यायालय ने पिता की ओर से मां के साथ जन्म से रह रहे बच्चे की अभिरक्षा को अवैध बताते हुए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी. याचिका पर अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी ने बहस की. एडवोकेट रघुवंशी का कहना था कि, 13 मई 2018 को शादी हुई और गर्भवती पत्नी 10 अगस्त 2018 को मायके चली गई. वहीं 11 जनवरी 2019 को बच्चे का जन्म हुआ. याचिककर्ता के ससुर ने उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया. इसी मामले को लेकर यह याचिका दायर की गई थी. ये भी पढ़ें: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद: मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा- विवादित स्थल वक्फ की संपत्ति है