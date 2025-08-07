शामली : जिले में एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद बघरा आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उनका दावा है कि बाहरी और अंदरूनी इस्लामिक ताकतों ने 20 हजार जिहादियों को तैयार किया है जो मंदिरों में रहकर और पूजा पाठ करकर हिंदू, बहन बेटियों के सम्पर्क मे आकर उनकी तस्वीर और मोबाइल नंबर लेने का काम करते हैं.

मंटी हसनपुर पहुंचे यशवीर महाराज : उन्होंने कहा कि उसके बाद जिहादी मानसिकता वाले अपने गैंग के सदस्यों को उनके नंबर भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके. यशवीर महाराज गुरुवार को शामली के गांव मंटी हसनपुर में मंदिर में अपना भेष बदलकर रहने वाले पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचे थे.

स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा बयान (Video credit: ETV Bharat)

14 वर्षों से मंदिर में रह रहा था संदिग्ध व्यक्ति : मामला जनपद शामली का है, जहां के गांव मंडी हसनपुर में बने मंदिर से पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया था कि जो पुजारी मंदिर में रह रहा है वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वह हिंदू नहीं बल्कि दूसरे समुदाय का है. वह अपनी पहचान छिपाकर पिछले करीब 14 वर्षों से मंदिर में रह रहा था. शामली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मंदिर का शुद्धिकरण किया : जिसके बाद बघरा आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने गुरुवार को गांव मंटी हसनपुर में ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर का शुद्धिकरण किया. शुद्धिकरण के दौरान मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भाग लेते हुए आहुति दी.

यशवीर महाराज बोले, गृहयुद्ध की तैयारी : यशवीर महाराज ने कहा कि यह गांव में हमारा मंदिर है और यहां पर पिछले कई वर्षों से एक व्यक्ति छद्म वेश में था. जब जांच हुई तो पाया कि वह हिंदू नहीं वह दूसरे समुदाय से है. उन्होंने कहा कि यह आंतरिक और बाहरी जो इस्लामिक ताकतें हैं, वह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए और इस भारत राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए और इस देश के अंदर बड़ी ही जल्दी गृहयुद्ध की तैयारी में हैं और वह इसी तरह से लगे हुए हैं.

'जिहादियों को दिया गया प्रशिक्षण' : उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि 20 हजार के लगभग उन्होंने ऐसे जिहादी तैयार किए हैं मदरसों में, जिन्हें हिंदुओं की पूजा पाठ भी सिखाई गई और साधुओं के भेष में कैसे रहना, कैसे बहकाना, हिंदुओं को, उनकी महिलाओं को, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म के लिये खतरा बढ़ता जा रहा है.

पुलिस प्रशासन को दिया धन्यवाद! : उन्होंने कहा कि यहां एक मंदिर छद्म वेश में एक व्यक्ति विशेष समुदाय का रह रहा था, पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा है. इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किसी के द्वारा इस व्यक्ति को मंदिर पर लाया गया और इसको इस तरह का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. उन्होंने अपील की है कि वह सभी मंदिरों में जाकर ऐसे लोगों की जांच करें ताकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग जो कि साधु के वेश में रह रहे हैं उनका पता चल सके.



