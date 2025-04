ETV Bharat / state

यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर; कई जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, अगले 24 घंटे में आंधी के साथ बिजली-ओले गिरने का अलर्ट - UP WEATHER UPDATE

यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर ( Etv Bharat )

Published : April 27, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 10:38 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं. इस बीच मौसम विज्ञान विभाग में राहत भरी खबर दी है. 24 अप्रैल को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश के साथ ओले व बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी है. मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में इस बदलाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है. 29 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. यह सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा. यूपी में आंधी-पानी का अलर्ट. (ETV) इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ओले गिरने की संभावना जताई है. मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है. 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर एवं आसपास के इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग की एडवाइजरी घर के अंदर रहें. खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें. अगर संभव हो तो यात्रा करने से बचें.

बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें.

वाहन चलते समय सावधानी रखें.

सुरक्षित आश्रय लें. पेड़ों के नीचे आश्रय न लें. कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और कंक्रीट की दीवारों से न टिकें.

जलस्रोतों से तुरंत बाहर निकलें. लखनऊ में छाए रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं: राजधानी में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 40 व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. प्रयागराज सबसे गर्म : शनिवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला सबसे अधिक गर्म रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर नगर जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. 24 अप्रैल को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश में मौसम परिवर्तन हुआ है. 27 अप्रैल से 2 मई तक प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने तथा ओलावृष्टि की भी संभावना है. यह भी पढ़ें: सावधान! 48 घंटे बाद यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न, आंधी संग बारिश होगी और ओले गिरेंगे

