ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का यूपी में बड़ा दांव; आरपी गौतम को बनाया अपना दल का प्रदेशाध्यक्ष, दलित वोट बैंक पर नजर - APNA DAL NEW STATE PRESIDENT

आरपी गौतम बने नए प्रदेश अध्यक्ष ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 3:24 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:45 PM IST 4 Min Read

लखनऊ/मिर्जापुर : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल (एस) ने आरपी गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह घोषणा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जाटव बिरादरी से आने वाले आरपी गौतम पहले से ही सहकारिता मंच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे. माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से पार्टी को प्रदेश में और मजबूती मिल सकती है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भी गौतम की नियुक्ति को हरी झंडी मिल चुकी है. आरपी गौतम लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. सहकारिता मंच के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ग्रामीण और किसान समुदायों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता का परिचय मिलता है. उन्होंने बताया कि उनकी यह नई जिम्मेदारी पार्टी की विचारधारा को और अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने में सहायक होगी. अपना दल(एस) उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए जाना जाता है. आरपी गौतम की नियुक्ति को पार्टी के इस मिशन को और गति देने के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व ने विश्वास जताया कि आरपी गौतम के अनुभव और समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा.





इस अवसर पर आरपी गौतम ने कहा, 'मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूं. यह मेरे लिए सम्मान की बात है. मैं पार्टी के सिद्धांतों और जनता की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करूंगा. उनकी नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह व्यक्त किया है.' यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पार्टी इस बदलाव के साथ अपनी रणनीति को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. माना जा रहा है कि पार्टी की पिछड़ा वर्ग के साथ अब दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है.

Last Updated : May 29, 2025 at 4:45 PM IST