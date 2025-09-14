जीएसटी का बड़ा धमाका, 31 दिसंबर तक पुराने स्टॉक पर राहत, नई दर से करनी होगी बिलिंग, बाजार पर दिखेगा असर
सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर तक पुराने स्टॉक की बिक्री की जा सकेगी.
रायपुर: जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता पुराने स्टॉक को लेकर है. अब सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर तक पुराने स्टॉक की बिक्री की जा सकेगी, लेकिन उस पर बिलिंग और टैक्स नई दरों के हिसाब से ही करना पड़ेगा. इस फैसले से व्यापार जगत को बड़ी राहत मिली है, वहीं उपभोक्ताओं तक भी टैक्स बदलाव का सीधा लाभ मिलेगा.
जीएसटी का बड़ा धमाका: केंद्रीय जीएसटी रायपुर के सुपरिटेंडेंट एम राजीव ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, चाहे स्टॉक पुराने टैक्स रेट पर खरीदा गया हो, लेकिन बिक्री करते समय उस पर नई जीएसटी दर ही लागू होगी. यानि व्यापारी अपने पास मौजूद स्टॉक को 31 दिसंबर तक बाजार में बेच सकते हैं, बशर्ते बिलिंग नए स्लैब के अनुसार की जाएगी.
एमआरपी वाले उत्पादों में कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर को पुराने पैक पर नया संशोधित मूल्य स्टिकर लगाना होगा. दरें घटने पर उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ देना अनिवार्य है, वहीं दरें बढ़ने पर भी नया एमआरपी दर्शाना जरूरी होगा. सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि पुराने स्टॉक को संशोधित एमआरपी के साथ 31 दिसंबर तक बेचने की अनुमति दी जाएगी: एम राजीव, सुपरिटेंडेंट, केंद्रीय जीएसटी, रायपुर
व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को होगा लाभ: व्यापारियों को अब यह डर नहीं रहेगा कि उन्हें तुरंत स्टॉक वापस करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा. व्यापारी धीरे-धीरे पुराना माल खपा सकेंगे. वहीं उपभोक्ताओं को भी आशंका नहीं रहेगी कि उनसे गलत दर पर टैक्स लिया जा रहा है. सभी बिलिंग नई दरों पर होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी.
एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की निगरानी: सरकार ने साफ किया है कि यदि व्यापारी या कंपनी उपभोक्ता को दरों में कमी का फायदा नहीं देती है, तो एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कार्रवाई करेगी. वहीं बिलिंग में अंतर की स्थिति में व्यापारी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके समायोजन कर सकते हैं.
छोटे व्यापारियों को खास राहत: विशेषकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को इस फैसले से सबसे अधिक लाभ होगा. वे बिना कानूनी परेशानी के धीरे-धीरे अपने पुराने स्टॉक की खपत कर सकेंगे और बाजार में दबाव भी नहीं बढ़ेगा.
जीएसटी का नया ढांचा, 22 सितंबर से बदलेंगे दाम: जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव किया था, जो 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है। इस फैसले से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, वहीं तंबाकू और लग्जरी उत्पाद महंगे हो गए हैं.
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव: पुराने समय में जीएसटी की 5 दरें थीं. 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. अब काउंसिल ने इन्हें सरल बनाते हुए मुख्य तौर पर 0%, 5% और 18% कर दिया है. इसके अलावा “सिन गुड्स” यानी तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और महंगे शराब जैसे उत्पादों को 40% के विशेष स्लैब में डाल दिया गया है.
रोजमर्रा की चीजें हुईं सस्ती: टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, बर्तन, किचनवेयर और कई घरेलू सामान अब 5% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं. पहले इन पर 12% से 18% तक टैक्स लगता था. सूखे मेवे, स्नैक्स और पैकेटबंद खाद्य सामग्री पर भी टैक्स घटकर 5% हो गया.
इलेक्ट्रॉनिक और वाहन उत्पादों पर राहत: टीवी, एसी, छोटे कार और मोटरसाइकिल अब 18% स्लैब में आ गए हैं, जबकि पहले ये 28% की श्रेणी में आते थे. इससे इनकी कीमतें कम होने और बिक्री बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
किसानों के लिए फायदे का सौदा: कृषि उपकरण, कीटनाशक और उर्वरक अब सिर्फ 5% स्लैब में आ गए. इससे खेती की लागत घटेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलेगी.
तंबाकू और लग्जरी उत्पाद महंगे: तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर अब 40% जीएसटी लगेगा. पहले इन पर 28% टैक्स और सेस लागू होता था. इस बदलाव से ये उत्पाद और महंगे हो गए.
छत्तीसगढ़ के बाजार पर दिखेगा असर: छत्तीसगढ़ में रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, तेल और स्नैक्स सस्ते हो गए. पंडरी और बिरगांव जैसे थोक बाजारों में नवरात्र और दीवाली से पहले बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पाद अब उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर खरीदने पड़ेंगे. सरकार का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है।
