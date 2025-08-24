ETV Bharat / state

तीजा पोरा पर महतारी वंदन योजना की नई घोषणा से महिलाओं में खुशी, साड़ी वितरण में मचा हंगामा - TEEJ PORA TIHAR

रायपुर में तीजा पोरा तिहार का आयोजन किया गया. इसमें डिप्टी सीएम और महिला बाल विकास मंत्री ने शिरकत की.

TEEJA PORA
रायपुर में तीजा पोरा तिहार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 9:13 PM IST

रायपुर: रायपुर में तीजा पोरा का त्यौहार मनाया गया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया था. सीएम विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम का न्योता दिया था. सीएम के निमंत्रण पर प्रदेश भर से हजारों महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुईं.

तीजा पोरा पर हुए कई आयोजन: रायपुर में तीजा पोरा पर कई आयोजन हुए. इस कार्यक्रम में पारंपरिक रंग-रूप, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेल प्रतियोगिताएं हुई. इस आयोजन में पूरे दिन उत्साह बना रहा. लेकिन कार्यक्रम के बाद साड़ी वितरण के दौरान अव्यवस्था ने माहौल को बिगाड़ दिया.

तीजा पोरा पर बड़ा ऐलान (ETV BHARAT)

नारी शक्ति के सम्मान को आयोजन समर्पित: इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव रहे. उन्होंने महिलाओं को तीजा पर्व की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि तीजा नारी शक्ति और उनके मान-सम्मान का पर्व है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपराओं को किसी एक व्यक्ति या दल का ब्रांड एंबेसडर बनने की जरूरत नहीं है. हरेली से लेकर तीजा-पोरा तक ये पर्व जनता की आत्मा में रचे-बसे हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में न केवल किसान समृद्ध हुए हैं, बल्कि महतारी वंदन योजना से महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं.

Teeja Pora Tihar
महिलाओं के बीच धक्का मुक्की (ETV BHARAT)

दोबारा भरे जाएंगे महतारी वंदन योजना के फॉर्म: इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है. उन्होंने मंच से घोषणा की कि महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए जल्द ही फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, ताकि हर महिला इस योजना का लाभ पा सके

Rucks in Teeja Pora Tihar
तीजा पोरा तिहार में हंगामा (ETV BHARAT)

सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन: कार्यक्रम में पद्मश्री पंडवानी गायिका उषा बारले और लोक गायिका आरु साहू ने प्रस्तुतियां देकर माहौल को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी रंग में रंग दिया. महिलाओं ने मेहंदी, चूड़ियां, आलता लगाकर तीजा की खुशी साझा की. साथ ही, सभागार में पारंपरिक चिन्हारी आभूषणों और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. तोड़ा, पैरी पैजन, लच्छा, बिछिया, करधन जैसे आभूषणों के स्टॉल विशेष आकर्षण रहे.

खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन: तीजा-पोरा तिहार में महिलाओं ने कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, नींबू दौड़ और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं में उत्साह से हिस्सा लिया. विजेताओं को मंच से सम्मानित किया गया और दर्शकों ने तालियों से उनका हौसला बढ़ाया.

साड़ी वितरण में मचा हंगामा: कार्यक्रम के समापन के बाद महिलाओं को साड़ी वितरण किया जाना था. लेकिन साड़ियों की संख्या सीमित और भीड़ बहुत अधिक होने के कारण अफरा-तफरी मच गई. महिलाएं स्टॉल की ओर दौड़ीं और एक-दूसरे को धक्का-मुक्की करती रहीं. कुछ ही मिनटों में भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई।कई महिलाओं को साड़ी मिली, लेकिन भारी संख्या में महिलाएं खाली हाथ लौट गईं.

तीजा पोरा तिहार में हंगामा (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का यह आयोजन जहां एक ओर नारी शक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं के उत्सव का गवाह बना, वहीं साड़ी वितरण की अव्यवस्था ने उसकी चमक को फीका भी किया. सरकार ने हालांकि यह भरोसा दिलाया है कि महतारी वंदन योजना में छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने के लिए नया अवसर जल्द ही मिलेगा.

