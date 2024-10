ETV Bharat / state

यूपी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: CNDS के पांच इंजीनियर के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति कमाने का आरोप - Big action of Vigilance in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 1 minutes ago

यूपी में विजिलेंस की कार्रवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मंगलवार को यूपी विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज (सीएनडीएस) के पांच इंजीनियरों के ऑफिस और घर पर छापेमारी की है. विजिलेंस अब तक सीएनडीएस में तैनात अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 11 एफआईआर दर्ज कर चुकी है. मंगलवार को यूपी विजिलेंस विभाग की पांच टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है. गोमती नगर स्थित ऑफिस, गोमती नगर, इंदिरानगर व विकास नगर स्थित अफसरों के घर पर विजलेंस की टीम पहुंची और छापेमारी कर रही है. इन इंजिनियर पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपति अर्जित की है, जिसकी गोपनीय जांच शासन के निर्देश पर बीते कुछ माह से चल रही थी. अब जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस की अलग अलग टीम इन अफसरों के घर पर छापेमारी करने पहुंची है.