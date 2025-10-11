बरेली में BDA का बड़ा एक्शन; 16 दुकानें और तीन मंजिला शोरूम किया सील, नक्शा तक नहीं था पास
बरेली में बवाल के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ BDA का लगातार अभियान जारी है. बिल्डर आरिफ पर फिर से एक्शन लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 6:41 PM IST
बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है. शनिवार को BDA ने बिल्डर आरिफ की दो मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनी 16 दुकानों और तीन मंजिला शोरूम को सील कर दिया. BDA के अधिकारियों का कहना है कि 16 दुकानों वाले बाजार और एक अन्य शोरूम को बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाया गया था.
बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन जहां आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में लगा है. शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई दो मंजिला मार्केट पर सीलिंग की कार्रवाई की. दुकानों को खाली करने के बाद सील कर दिया गया.
बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने पीलीभीत बाईपास पर बनी तीन मंजिला शोरूम पर भी सीलिंग कार्यवाही की. BDA इससे पहले बिल्डर आरिफ के दो बारात घर और एक होटल को नशे के विपरीत बने होने के चलते सील कर चुका है. अब उसकी दो मंजिला मार्केट और एक शोरूम को भी सील कर दिया.
बरेली विकास प्राधिकरण के ओएसडी अजीत कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत आरीफ की दो मंजिला मार्केट में बिना नक्शा के बनी 16 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा एक अन्य शोरूम को भी सील किया गया है. वह भी बिना नक्शा के अवैध रूप से बनाया गया था.
