वाराणसी गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन; PM मोदी की नाराजगी के बाद हटाए गए DCP चंद्रकांत मीणा, DGP ऑफिस से अटैच - VARANASI NEWS

वाराणसी गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 9:44 AM IST 2 Min Read

वाराणसी: लालपुर क्षेत्र में हुई गैंगरेप की घटना में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य अज्ञात को चिन्हित कर और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. इन सबके बीच 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वाराणसी दौरे पर गैंगरेप की घटना पर अधिकारियों से अपडेट लिया था. इसके बाद अब शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है. सोमवार देर रात एक्शन लेते हुए डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीणा को हटा दिया गया है. उन्हें डीजीपी ऑफिस लखनऊ से अटैच कर दिया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि डीजीपी ऑफिस अभी और कई लोगों पर भी कार्रवाई कर सकता है. दरअसल, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक छात्रा अपने घर से गायब थी. घर लौटकर आने के 2 दिन बाद 6 अप्रैल को लालपुर थाने में मां की तरफ से दी गई तहरीर के बाद कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात थे. माना जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी डीसीपी की तरफ से संबंधित थाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज या संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद इस बात को लेकर अफसरों में भी नाराजगी थी.

अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 लोगों की शिनाख्त की गई है. पीएम के अपडेट लेने के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है. IPS चंद्रकांत मीणा 2018 बैच के ऑफिसर हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं. 2022 में उन्हें वाराणसी में तैनात किया गया था. 2023 में एडीसीपी काशी जोन और फिर 2023 में ही एडीसीपी क्राइम के पद पर भी वह रहे. प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल के बाद हाल ही में उन्हें डीसीपी वरुणा जोन की जिम्मेदारी दी गई थी. फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके 2023 में डिग्री सिल्वर मेडल पाने वाले इस अधिकारी पर गैंगरेप प्रकरण में पहली कार्रवाई हुई है. माना जा रहा है कि अभी कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है.

