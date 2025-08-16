ETV Bharat / state

नूंह हिंसा केस में बड़ा एक्शन, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार - NUH VIOLENCE CASE

फिरोजपुर झिरका के मुंडका गांव में हुए दो गुटों में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नूंह हिंसा केस में बड़ा एक्शन
नूंह हिंसा केस में बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 8:01 PM IST

नूंह: फिरोजपुर झिरका उपमंडल के राजस्थान सीमा पर स्थित मुंडका गांव में हुए दो गुटों में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नसीम उर्फ नस्सी पुत्र इस्सभ, सहबाज पुत्र अरशद, सेकूल पुत्र इसराइल, और यूनुस मोहम्मद पुत्र आश मोहम्मद के रूप में हुई है, जो सभी हाजीपुर गांव के निवासी हैं.

पहले पांच आरोपियों को किया जा चुका गिरफ्तार

नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इन आरोपियों को नियमों के अनुसार कोर्ट में पेश किया गया है. इस मामले में पहले पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने तीन अलग-अलग टीमें गठित की थीं, जिनके प्रयासों से ये गिरफ्तारियां संभव हुईं.

पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप

पुलिस के मुताबिक, यह विवाद 12 अगस्त को दो व्यक्तियों के बीच पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में दो गुटों में झड़प में बदल गया. इस घटना के दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक झुग्गी नुमा दुकान को भी नुकसान पहुंचा. हिंसक झड़प में लगभग दो दर्जन लोग घायल हो गए थे.

अब स्थिति नियंत्रण में, इलाके में शांति

नूंह पुलिस के मुताबिक स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में शांति बनी हुई है. पुलिस बल अभी भी मौके पर तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. मामले में पुलिस ने एक दर्जन नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है, ताकि सभी दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

