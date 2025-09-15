न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार
रायपुर पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है. पूर्व में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2025 at 10:35 PM IST
रायपुर: बीते दिनों रायपुर में अपरिचित क्लब के नाम से किसी जगह पर 21 सितंबर को न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर 13 सितंबर को सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड किया गया था. इसके बाद रायपुर पुलिस हरकत में आई. 14 सितंबर की शाम को पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसी मामले में पुलिस ने सोमवार को आठवें आरोपी के रूप में आदर्श अग्रवाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है.
न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई: आरोपी आदर्श अग्रवाल न्यूड पार्टी का आमंत्रण का प्रचार प्रसार कर रहा था. आरोपी ने इंस्टाग्राम पर sinful_writer1 नाम से पेज बनाया था. आदर्श अग्रवाल को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है. आदर्श अग्रवाल का एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. आरोपी के खिलाफ थाना तेलीबांधा में धारा 67 आईटी एक्ट और 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई है.
न्यूड पार्टी से संबंधित मुख्य आरोपी फरार है. उसके मोबाइल में पार्टी से संबंधित सभी जानकारियां हैं. जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है. पकड़े गए आरोपी आदर्श अग्रवाल को पुलिस 2 दिन रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी. आदर्श अग्रवाल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है: लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर
पूर्व में 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी: रायपुर पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर को sinful_writer1 नाम के इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज भेजा गया था. संचालक और आयोजक द्वारा रायपुर न्यूड पार्टी का आमंत्रण देते हुए कपल्स को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तेलीबांधा थाने में धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट और धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया.
फार्म हाउस का मालिक हो चुका है गिरफ्तार: 14 सितंबर की शाम को पुलिस ने न्यूड पार्टी आयोजन के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें न्यूड पार्टी के आयोजक संतोष जेवानी और अजय महापात्रा, एसएस फॉर्म्स हाउस के मालिक संतोष गुप्ता, सोशल मीडिया प्रमोटर अवनीश गंगवानी, डिजिटल प्रमोटर जेम्स बैक, दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था.
