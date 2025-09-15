ETV Bharat / state

न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार

रायपुर: बीते दिनों रायपुर में अपरिचित क्लब के नाम से किसी जगह पर 21 सितंबर को न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर 13 सितंबर को सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड किया गया था. इसके बाद रायपुर पुलिस हरकत में आई. 14 सितंबर की शाम को पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसी मामले में पुलिस ने सोमवार को आठवें आरोपी के रूप में आदर्श अग्रवाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है.

न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई: आरोपी आदर्श अग्रवाल न्यूड पार्टी का आमंत्रण का प्रचार प्रसार कर रहा था. आरोपी ने इंस्टाग्राम पर sinful_writer1 नाम से पेज बनाया था. आदर्श अग्रवाल को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है. आदर्श अग्रवाल का एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. आरोपी के खिलाफ थाना तेलीबांधा में धारा 67 आईटी एक्ट और 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई है.