AMU में बड़ा एक्शन; दो डिप्टी प्रॉक्टर और दो असिस्टेंट प्रॉक्टर पद से हटाए गए, छात्र-छात्राओं से अभद्रता का था आरोप - ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में अब छात्र-छात्राओं का विरोध-प्रदर्शन जारी.

AMU में धरना-प्रदर्शन.
AMU में धरना-प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:10 AM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र-छात्राओं के साथ अभद्रता मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. कुलपति प्रो. नईमा खातून ने दो डिप्टी प्रॉक्टर और दो असिस्टेंट प्रॉक्टर को हटा दिया है. चारों से इस्तीफा ले लिया गया है. बता दें कि स्टूडेंट्स प्रॉक्टर का इस्तीफा मांग रहे थे.

अभद्रता मामले में एक्शन.
अभद्रता मामले में एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

एएमयू में छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. 9 अगस्त को डक प्वाइंट से विरोध मार्च निकालकर छात्र-छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रों की मांग थी एएमयू इंतजामिया ने 36 फीसदी तक फीस बढ़ाई है, उसे वापस ले. प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची. आरोप है कि छात्र-छात्राओं को जबरन हटाने का प्रयास किया गया. इस दौरान कुछ छात्राएं धरने पर बैठ गईं, जिस पर अभद्रता की गई. इसे लेकर छात्रों में गहरी नाराजगी थी. यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि धरने पर बैठे छात्रों की मांग को देखते हुए वीसी ने 2 डिप्टी प्राक्टर समेत चारों का इस्तीफा लिया है.

इस्तीफा देने वाले अधिकारी

डिप्टी प्रॉक्टर प्रो. एस अली नवाज जैदी, विधि विभाग.
डिप्टी प्रॉक्टर प्रो. मो. आसिफ, अर्थशास्त्र विभाग.
सहायक प्रॉक्टर डॉ. अनवर अहमद, कॉमर्स विभाग.
सहायक प्रॉक्टर डॉ. इमरान अहमद उस्मानी, एएमयू गर्ल्स स्कूल.

इधर, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टीरियल टीम से चार लोगों के इस्तीफे के बाद भी छात्रों का धरना जारी है. छात्रों का कहना है जो हमारी मांग थी, उसमें से एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है. इसमें प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग थी. 4 डिप्टी प्रॉक्टर के इस्तीफे से मांग पूरी नहीं होती. दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में LLM छात्र सैयद कैफ हसन कल रात से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.

