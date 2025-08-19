ETV Bharat / state

लखनऊ नगर निगम का बड़ा एक्शन; 24 से अधिक घरों पर सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई, पांच लाख से अधिक की वसूली - LUCKNOW NEWS

नगर निगम ने कर चोरी करने वाले बड़े बकायेदारों पर सख्त एक्शन लिया है. जोन-1, 3, 4 और 5 में विशेष अभियान चलाया गया.

नगर निगम ने बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की है.
नगर निगम ने बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:46 PM IST

4 Min Read

लखनऊ : नगर निगम लखनऊ ने कर चोरी करने वाले बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है. जोन-1, 3, 4 और 5 में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान 24 से अधिक भवनों पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की गई. मौके पर 5 लाख 88 हजार रुपये से अधिक की वसूली हुई. नगर आयुक्त ने कहा है कि टैक्स नहीं देने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

नगर निगम की टीम ने जोन-1 में कुल 6 भवनों पर कार्रवाई की. इसमें भवन संख्या 162/006, 162/059 और 162/193 (अरसतल चौराहा) से बकाया राशि की वसूली की गई. वहीं, भवन संख्या 162/055 अस्तबल चारबाग भवन स्वामी रईस से 66906.66 रुपये और 191/069 बाग शेरगंज भवन स्वामी मोहम्मद हमीद पर 190011.01 रुपये बकाया होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

जोन-3 में सबसे बड़ी रिकवरी : जोन- 3 में निगम प्रशासन ने सबसे अधिक 10 भवनों पर कार्रवाई की. दिलकुशा प्लाजा स्थित भवन संख्या एसएसएलजी/बी-001 भवन स्वामी सुहैल अहमद पर बकाया 1,73,212.92 रुपये व बी-12 भवन स्वामी नेर सिंह त्रिपाठी पर 1,73,212.92 रुपये बकाया होने पर सीलिंग की गई. इसके अलावा, फैजुल्लागंज में भवन संख्या 537/025/139 एवं 537/005/001 पर भी कार्रवाई की गई.

भवन संख्या 537/163 एवं 537/38-सीसी से 1,05,965.76 रुपये और 1,34,674.77 रुपये की वसूली हुई. वहीं, भवन संख्या 537/23-सीसी पर 1,57,859.65 रुपये बकाया होने पर सीलिंग कर दी गई. इसी ज़ोन के गौरीगंज स्थित भवन संख्या 613/NEW-2CC से कुर्की के दौरान 40,000.00 रुपये की वसूली की गई.

जोन-4 में पेपरमिल वॉर्ड पर शिकंजा : पेपरमिल वॉर्ड स्थित जोन- 4 में निगम की टीम ने कुल 2 भवनों पर कुर्की की, जिसमें 78,000 रुपये की वसूली की गई. इसके अलावा 4 भवनों को सील किया गया. निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बकायेदारों पर भी दबाव बढ़ा है कि वे जल्द अपने कर का भुगतान करें.

जोन- 5 में भी सख्त कार्रवाई : जोन-5 में कुल 6 भवनों को निगम ने निशाने पर लिया. अशरफाबाद नगर स्थित भवन संख्या 272 आशुतोष नगर भवन स्वामी श्रीमती शकुन्तला दीक्षित पर बकाया 87116 रुपये, भवन संख्या 325/5 इंद्रलोक भवन स्वामी राजेश प्रसाद पर बकाया 68918 रुपये एवं 155/ जाफ़र खेड़ा भवन स्वामी जगत प्रकाश पर 50085 रुपये की वसूली की गई.

वहीं, इन्द्रलोक स्थित भवन संख्या जी/233 भवन स्वामी अरुण शुक्ल से 137799 रुपये एवं एम-040,041 भवन स्वामी अवतार सिंह पर 76180 रुपये बकाया पर सीलिंग/मार्किंग की गई. इन्द्रलोक के ही भवन संख्या 32,033 भवन स्वामी कल्पना तिवारी पर 53103 रुपये बकाया होने पर कुर्की के दौरान 25,000 रुपये की वसूली हुई.

नगर आयुक्त का सख्त रुख : नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि बड़े बकायेदारों को अब किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी बकायेदारों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतेंगे, तो उन्हें भी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. नगर आयुक्त ने विशेष रूप से जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे लगातार ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाएं और समय से राजस्व वसूली करें.

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि बकायेदार समय पर कर का भुगतान नहीं करेंगे तो उनकी संपत्तियों को सील या कुर्क करने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. नगर निगम में भवन कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि बड़े बकायेदारों में लुलु मॉल, सेंट्रम होटल के साथ अन्य कई कमर्शियल भवन हैं जिन पर करोड़ों का बकाया है. लुलु मॉल और सेंट्रम होटल का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. कोर्ट के फैसले के बाद बड़े बकायेदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉग बाइट से तीन साल में 10 मौत, 6 लाख से अधिक जख्मी, कबड्डी खिलाड़ी की तड़पते हुए गई थी जान

लखनऊ : नगर निगम लखनऊ ने कर चोरी करने वाले बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है. जोन-1, 3, 4 और 5 में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान 24 से अधिक भवनों पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की गई. मौके पर 5 लाख 88 हजार रुपये से अधिक की वसूली हुई. नगर आयुक्त ने कहा है कि टैक्स नहीं देने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

नगर निगम की टीम ने जोन-1 में कुल 6 भवनों पर कार्रवाई की. इसमें भवन संख्या 162/006, 162/059 और 162/193 (अरसतल चौराहा) से बकाया राशि की वसूली की गई. वहीं, भवन संख्या 162/055 अस्तबल चारबाग भवन स्वामी रईस से 66906.66 रुपये और 191/069 बाग शेरगंज भवन स्वामी मोहम्मद हमीद पर 190011.01 रुपये बकाया होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

जोन-3 में सबसे बड़ी रिकवरी : जोन- 3 में निगम प्रशासन ने सबसे अधिक 10 भवनों पर कार्रवाई की. दिलकुशा प्लाजा स्थित भवन संख्या एसएसएलजी/बी-001 भवन स्वामी सुहैल अहमद पर बकाया 1,73,212.92 रुपये व बी-12 भवन स्वामी नेर सिंह त्रिपाठी पर 1,73,212.92 रुपये बकाया होने पर सीलिंग की गई. इसके अलावा, फैजुल्लागंज में भवन संख्या 537/025/139 एवं 537/005/001 पर भी कार्रवाई की गई.

भवन संख्या 537/163 एवं 537/38-सीसी से 1,05,965.76 रुपये और 1,34,674.77 रुपये की वसूली हुई. वहीं, भवन संख्या 537/23-सीसी पर 1,57,859.65 रुपये बकाया होने पर सीलिंग कर दी गई. इसी ज़ोन के गौरीगंज स्थित भवन संख्या 613/NEW-2CC से कुर्की के दौरान 40,000.00 रुपये की वसूली की गई.

जोन-4 में पेपरमिल वॉर्ड पर शिकंजा : पेपरमिल वॉर्ड स्थित जोन- 4 में निगम की टीम ने कुल 2 भवनों पर कुर्की की, जिसमें 78,000 रुपये की वसूली की गई. इसके अलावा 4 भवनों को सील किया गया. निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बकायेदारों पर भी दबाव बढ़ा है कि वे जल्द अपने कर का भुगतान करें.

जोन- 5 में भी सख्त कार्रवाई : जोन-5 में कुल 6 भवनों को निगम ने निशाने पर लिया. अशरफाबाद नगर स्थित भवन संख्या 272 आशुतोष नगर भवन स्वामी श्रीमती शकुन्तला दीक्षित पर बकाया 87116 रुपये, भवन संख्या 325/5 इंद्रलोक भवन स्वामी राजेश प्रसाद पर बकाया 68918 रुपये एवं 155/ जाफ़र खेड़ा भवन स्वामी जगत प्रकाश पर 50085 रुपये की वसूली की गई.

वहीं, इन्द्रलोक स्थित भवन संख्या जी/233 भवन स्वामी अरुण शुक्ल से 137799 रुपये एवं एम-040,041 भवन स्वामी अवतार सिंह पर 76180 रुपये बकाया पर सीलिंग/मार्किंग की गई. इन्द्रलोक के ही भवन संख्या 32,033 भवन स्वामी कल्पना तिवारी पर 53103 रुपये बकाया होने पर कुर्की के दौरान 25,000 रुपये की वसूली हुई.

नगर आयुक्त का सख्त रुख : नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि बड़े बकायेदारों को अब किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी बकायेदारों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतेंगे, तो उन्हें भी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. नगर आयुक्त ने विशेष रूप से जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे लगातार ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाएं और समय से राजस्व वसूली करें.

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि बकायेदार समय पर कर का भुगतान नहीं करेंगे तो उनकी संपत्तियों को सील या कुर्क करने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. नगर निगम में भवन कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि बड़े बकायेदारों में लुलु मॉल, सेंट्रम होटल के साथ अन्य कई कमर्शियल भवन हैं जिन पर करोड़ों का बकाया है. लुलु मॉल और सेंट्रम होटल का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. कोर्ट के फैसले के बाद बड़े बकायेदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉग बाइट से तीन साल में 10 मौत, 6 लाख से अधिक जख्मी, कबड्डी खिलाड़ी की तड़पते हुए गई थी जान

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NEWSLUCKNOW MUNICIPAL CORPORATIONMUNICIPAL COMMISSIONER GAURAV KUMARलखनऊ नगर निगम का बड़ा एक्शनLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.