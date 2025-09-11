रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हाइवा समेत 20 वाहन जब्त
धमतरी में रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 2:58 PM IST
धमतरी : 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के नियमों के तहत रेत खनन प्रतिबंधित है. इसके बावजूद रेत माफिया अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं. लेकिन उनकी चालाकी अब प्रशासन के सामने टीक नही पा रही. धमतरी कलेक्टर के निर्देश में तीन दिनों में 20 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है.कलेक्टर ने कहा है कि प्रतिबंध के बाद भी अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा. ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी.
महानदी की रेत डिमांड है ज्यादा : धमतरी से होकर गुजरने वाली महानदी की रेत की तासीर ऐसी है कि छत्तीसगढ़ ही नही बल्कि दूसरे राज्यों में यहां की रेत सप्लाई होती है. इसी का नतीजा है कि रेत माफिया नियमों की अनदेखी करके रेत का खनन करवाते हैं.यही नहीं अवैध रुप से आधी रात में रेत का परिवहन भी नियमों को ताक पर रखकर किया जाता है.
जिला प्रशासन ने की कार्रवाई : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि लगातार प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है. पुलिस, खनिज विभाग और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से सघन चेकिंग कर एक्शन ले रही है. विगत तीन दिनों में बीस से ज्यादा वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते पकड़ कर जब्त किया गया है.
जिला प्रशासन अवैध माइनिंग को लेकर संवेदनशील है. खास करके कहीं भी चैन माउंटेन लगने की खबर मिलती है तो कार्रवाई की जाती है. प्रशासन की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर सघन जांच करते हुए ग्राम दोनर, मंदरौद सेलदीप, अछोटा, कलारतराई से वाहनों को बिना पिट पास के अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा और कार्रवाई की - अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
कई गांवों से हाइवा जब्त : इससे पहले भी दोनर, राजपुर,अरौद और सेलदीप से हाइवा को जब्त किया गया. इस दौरान वाहनों को जब्त कर कांपोजिट बिल्डिंग धमतरी में अभिरक्षा में रखा गया है.इन वाहनों पर खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की गई है.
आपको बता दें कि लगातार शिकायत और समाचार के बाद प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिलती है. लेकिन फिर कुछ दिन तक मामला ठंडा होने के बाद खनन माफिया अपने पुराने काम में लग जाता है. लेकिन इस बार जिला प्रशासन खनन माफिया पर कसे गए शिकंजे को ढील देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है.यही वजह है कि तीन दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन में लगे 20 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की है.
मेघा पुल जैसे टूट ना जाए खारुन नदी का पुल! धमतरी में रेत माफियाओं ने खोद दी पुल की नींव
रेत माफिया पर बरसे पीसीसी चीफ दीपक बैज, बोले लगता है हम महासमुंद में नहीं राजस्थान में हैं
जांजजीर चांपा में अवैध रेत का खनन, खनिज विभाग ने तीन चैन माउंटेन मशीन किया जप्त