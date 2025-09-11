ETV Bharat / state

रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हाइवा समेत 20 वाहन जब्त

धमतरी : 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के नियमों के तहत रेत खनन प्रतिबंधित है. इसके बावजूद रेत माफिया अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं. लेकिन उनकी चालाकी अब प्रशासन के सामने टीक नही पा रही. धमतरी कलेक्टर के निर्देश में तीन दिनों में 20 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है.कलेक्टर ने कहा है कि प्रतिबंध के बाद भी अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा. ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी.

महानदी की रेत डिमांड है ज्यादा : धमतरी से होकर गुजरने वाली महानदी की रेत की तासीर ऐसी है कि छत्तीसगढ़ ही नही बल्कि दूसरे राज्यों में यहां की रेत सप्लाई होती है. इसी का नतीजा है कि रेत माफिया नियमों की अनदेखी करके रेत का खनन करवाते हैं.यही नहीं अवैध रुप से आधी रात में रेत का परिवहन भी नियमों को ताक पर रखकर किया जाता है.

जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन ने की कार्रवाई : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि लगातार प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है. पुलिस, खनिज विभाग और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से सघन चेकिंग कर एक्शन ले रही है. विगत तीन दिनों में बीस से ज्यादा वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते पकड़ कर जब्त किया गया है.