ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में कटे हुए हाथों को सफलतापूर्वक जोड़ा, मरीज की हालत स्थिर

प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक्स विभागों की संयुक्त टीमों की बड़ी सफलता. जोधपुर एम्स में कटे हाथों का सफल प्रत्यारोपण.

Jodhpur AIIMS
जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर के प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक्स विभागों की संयुक्त टीमों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. संस्थान में भर्ती 28 वर्षीय युवक हरलाल के दोनों कटे हुए हाथों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है. यह एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाली शल्यक्रिया थी, जिसके बाद मरीज की हालत अब स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रहा है.

प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. प्रकाश चंद्र काला ने बताया कि 18 सितंबर को एक दुर्घटना हरलाल के जीवन में बड़ा संकट लेकर आई थी. हादसे में उसके दोनों हाथों में गहरी चोटें आईं. दायां हाथ पूरी तरह से कट चुका था और केवल त्वचा की एक पतली परत से जुड़ा था, जबकि बाएं हाथ में हड्डियों में फ्रैक्चर और नसों-धमनियों में गहरी चोटें थीं. प्रारंभिक उपचार के लिए उसे बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे दो यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और उसकी हालत स्थिर की गई.

18 सितंबर 2025 की सुबह 4:15 बजे हरलाल को जोधपुर एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां ट्रॉमा सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मरीज की हालत को स्थिर किया और तत्काल उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया. डॉ. प्रकाश चंद्र काला के नेतृत्व में लगभग 10 से 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में खून की महीन नसों को माइक्रोस्कोप की सहायता से जोड़ा गया. इसके बाद हड्डियों, टेन्डन और अन्य संरचनाओं को भी सटीकता और कुशलता से पुनर्स्थापित किया गया. यह सर्जरी न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कौशल की भी मांग करती थी.

पढ़ें : जोधपुर AIIMS में अगले साल से होंगे हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट, बनेंगे न्यूरो, कार्डियो और कैंसर केयर सेंटर

जोधपुर एम्स प्रशासन ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस जटिल शल्यक्रिया में कई विभागों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया. ट्रॉमा सर्जरी विभाग से डॉ. महावीर सिंह रोढ़ा, प्लास्टिक सर्जरी विभाग से डॉ. दीप्ति कटरौलिया, डॉ. हर्ष वर्धन, डॉ. संजना, डॉ. प्रवीण, डॉ. उत्कर्ष, डॉ. शीनम और डॉ. कार्तिकेयन, ऑर्थोपेडिक्स विभाग से डॉ. राजेश, डॉ. आमिर और डॉ. रीतिश, तथा निश्चेतना विभाग से डॉ. मनबीर, डॉ. नम्रता और डॉ. सोनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अतिरिक्त, नर्सिंग स्टाफ से श्री तारा चंद और श्रीमती राधा का भी सराहनीय योगदान रहा.

हालात स्थिर रक्त, संचार सामान्य : 27 सितंबर 2025, ऑपरेशन के दसवें दिन, मरीज की हालत पूरी तरह स्थिर है. दाएं हाथ की उंगलियों में रक्त संचार सामान्य रूप से हो रहा है और हड्डियों का जुड़ना व फिजियोथेरेपी की प्रक्रिया जारी है. चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि हरलाल अगले 3 से 4 सप्ताह में सामान्य कार्यों को करने में सक्षम हो जाएगा.

समय पर अस्पताल पहुंचे तो उपचार : जोधपुर एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में हाथों की जटिल सर्जरी को लेकर पूर्णतया प्रशिक्षित फैकल्टी, माइक्रोसर्जरी तकनीक और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह मामला इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि समय रहते उपयुक्त और समन्वित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो तो गंभीर रूप से घायल रोगी का जीवन न केवल बचाया जा सकता है, बल्कि उसके अंगों को भी संरक्षित किया जा सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACHIEVEMENTS OF JODHPUR AIIMSTRANSPLANTATION OF AMPUTATED HANDSAIIMS SUCCESSFUL TRANSPLANTATIONकटे हाथों का सफल प्रत्यारोपणJODHPUR AIIMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.