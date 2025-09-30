ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में कटे हुए हाथों को सफलतापूर्वक जोड़ा, मरीज की हालत स्थिर

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर के प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक्स विभागों की संयुक्त टीमों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. संस्थान में भर्ती 28 वर्षीय युवक हरलाल के दोनों कटे हुए हाथों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है. यह एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाली शल्यक्रिया थी, जिसके बाद मरीज की हालत अब स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रहा है.

प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. प्रकाश चंद्र काला ने बताया कि 18 सितंबर को एक दुर्घटना हरलाल के जीवन में बड़ा संकट लेकर आई थी. हादसे में उसके दोनों हाथों में गहरी चोटें आईं. दायां हाथ पूरी तरह से कट चुका था और केवल त्वचा की एक पतली परत से जुड़ा था, जबकि बाएं हाथ में हड्डियों में फ्रैक्चर और नसों-धमनियों में गहरी चोटें थीं. प्रारंभिक उपचार के लिए उसे बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे दो यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और उसकी हालत स्थिर की गई.

18 सितंबर 2025 की सुबह 4:15 बजे हरलाल को जोधपुर एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां ट्रॉमा सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मरीज की हालत को स्थिर किया और तत्काल उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया. डॉ. प्रकाश चंद्र काला के नेतृत्व में लगभग 10 से 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में खून की महीन नसों को माइक्रोस्कोप की सहायता से जोड़ा गया. इसके बाद हड्डियों, टेन्डन और अन्य संरचनाओं को भी सटीकता और कुशलता से पुनर्स्थापित किया गया. यह सर्जरी न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कौशल की भी मांग करती थी.

पढ़ें : जोधपुर AIIMS में अगले साल से होंगे हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट, बनेंगे न्यूरो, कार्डियो और कैंसर केयर सेंटर