ETV Bharat / state

धनबाद में अवैध खनन के दौरान चाल धंसा, कई मजदूरों के दबे होने की खबर, पुलिस ने घटना से किया इनकार - DHANBAD COAL MINE ACCIDENT

लोगों की भीड़ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 23, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 11:59 AM IST 5 Min Read

धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में अवैध उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा होने की सूचना है. जहां अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोगों के दबे होने की खबर है. घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया की है. वहीं हादसे को लेकर जदयू विधायक सरयू राय ने 9 मजदूरों की मौत होने की बात कही है. भाजपा प्रवक्ता ने भी मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है, हालांकि धनबाद पुलिस की ओर से ऐसी किसी घटना से इनकार किया गया है. हादसे को लेकर बियाडा के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी विजय झा ने कहा कि मंगलवार रात के वक्त हादसा होने की बात कही जा रही है. चर्चा है कि खदान के अंदर कई लोग कोयले की कटाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक खदान के अंदर पानी घुस गया. जिससे चाल के धंसने की भी खबर है. चर्चा है कि इस हादसे में कई लोग दबे हैं. समाजसेवी विजय झा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि मुझे इससे संबंधित कई फोन आए. जिसके बाद मैंने कई लोगों से बात भी की. लोगों ने घटना की पुष्टि की है. लेकिन हादसे में कितने लोग दबे हैं, इस पर संशय बना हुआ है. पिछले कुछ सालों से अवैध खनन लगातार जारी है. ऐसी दुर्घटनाएं एक बार में नहीं होतीं, यह पिछले कई सालों से चल रहे अवैध खनन का नतीजा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. "घटना की जानकारी मिली थी. जिसके बाद स्थानीय थाना से जांच पड़ताल कराई गई. अवैध उत्खनन में हादसे जैसी कोई भी बात प्रतीत नहीं हुई है." - प्रभात कुमार, एसएसपी स्वास्थ्य मंत्री ने बीसीसीएल को ठहराया दोषी एक तरफ पुलिस इस घटना से इनकार कर रही है. वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस घटना के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है. मंत्री ने साफ कहा है कि मामला उनकी जानकारी में है और वह इस मामले में अधिकारियों से भी बात करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने बीसीसीएल को ठहराया दोषी (Etv Bharat)

Last Updated : July 23, 2025 at 11:59 AM IST