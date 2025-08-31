मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के मनेंद्रगढ़ में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. रैली की शुरुआत भगत सिंह तिराहे से हुई और यह खेड़िया तिराहे तक निकाली गई. इस रैली को जिला शिक्षा अधिकारी आर. पी. मिरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
रैली का उद्देश्य: इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाकर फिट रहने के महत्व के बारे में जागरूक करना था. आयोजन में स्थानीय समाजसेवी संस्था, नगर पालिका और शाला प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए.
स्थानीय लोगों का सुझाव: कुछ लोगों ने कहा कि, हमें कार्यालय आने-जाने के लिए भी साइकिल का उपयोग करना चाहिए. इससे फिटनेस के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है. साथ ही सझाव दिया कि, जो कर्मचारी नियमित रूप से साइकिल का उपयोग करते हैं, उन्हें कार्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए.
फिटनेस के लिए साइकिल चलाना और तैराकी सबसे अच्छे विकल्प हैं. हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में साइकिल को शामिल करना चाहिए.- वसंत जायसवाल, ग्रीन वेली संस्था, मनेंद्रगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह रैली आयोजित की गई है. इसका मकसद बच्चों में फिटनेस की आदत डालना और उन्हें स्वस्थ रखना है.- आर. पी. मिरे, जिला शिक्षा अधिकारी, एमसीबी
फिट इंडिया कार्यक्रम के लाभ:
- स्वास्थ्य में सुधार: नियमित साइकिल चलाने से शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है.
- वातावरण संरक्षण: साइकिल से प्रदूषण नहीं होता, जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है.
- आर्थिक लाभ: साइकिल से ईंधन की बचत होती है, जिससे पैसे की भी बचत होती है.
आगे की ज़रूरी पहल:
- नियमित साइकिल चलाना: हर किसी को अपनी दिनचर्या में साइकिल चलाना शामिल करना चाहिए.
- लोगों को प्रेरित करना: दूसरों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें.
- कार्यालय में साइकिल का उपयोग: कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे ऑफिस आने-जाने में साइकिल का उपयोग करें.