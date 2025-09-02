पटना : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने अपने जमीन पर चल रहे उद्योगों के साथ विवाद को समाप्त करने एवं बंद पड़े उद्योग को फिर से शुरू करने को लेकर 'बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025' की घोषणा की है. उद्योग विभाग की यह पॉलिसी बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और वर्षों से लंबित विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है. यह नीति 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और इसे बिहार सरकार के औद्योगिक विकास के रोडमैप का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 : बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंदर आने वाले बियाडा द्वारा जारी इस नीति के तहत वे औद्योगिक इकाइयां जिनका उद्योग को लेकर भी बियाडा के साथ विवाद है, वह औद्योगिक इकाइयां जो वर्षों से बंद पड़ी हैं या जिन्होंने तय समयसीमा में उत्पादन शुरू नहीं किया, उन्हें एक नया मौका दिया जाएगा. यदि ऐसी इकाइयां निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं और अपनी एग्रीमेंट को पूरा करती हैं, तो उन्हें पुनः आवंटन का अवसर मिलेगा.

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की पहल पर यह पॉलिसी : बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को यह घोषणा की थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज एवं एमनेस्टी पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी थी जो 26 अगस्त को ही कैबिनेट से मंजूर हो गई. एमनेस्टी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया जो बियाडा के तरफ से संचालित होता है, उसके कई जमीन पर विवाद शुरू हो गया था.

''किसी कारण से यदि उद्योग के लिए आवंटित जमीन कैंसिल हो गया हो या आवेदन लंबे समय तक पेंडिंग हो गया हो, या प्रोडक्ट लाइन चेंज करना चाहते हैं. ओनरशिप बदलना चाहते हैं. इस तरीके का मामला सरकार के सामने आया. ऐसे मामले लगातार बढ़ते गए जो पटना उच्च न्यायालय के अधीन भी चला गया. इसी को देखते हुए सरकार ने उद्योग में सरलता एवं सुगमता की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लाई गई है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बियाडा क्षेत्र में जिनका उद्योग लगा हुआ है, जिन्हें अपने उद्योग संचालक में कठिनाई हो रही है. वह विवाद से संबंधित जो भी मामले हैं जो पेंडिंग हैं इस पॉलिसी के तहत आकर इसका निपटारा करवा सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू की गई है. उद्योग मंत्री को विश्वास है कि इस पॉलिसी के आने के बाद उद्योग के क्षेत्र में जिनका उद्योग बंद पड़ा है या विवादित है उसके लिए यह बहुत बड़ा रहता या उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत सार्थक पहल के रूप में देखा जाएगा.

650 से अधिक विवादित मामले : उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि पूरे बिहार में बियाडा के अधीन जो भी जमीन उद्योग के लिए आवंटित किए गए हैं, उसमें कई तरह के आवेदन आए हुए हैं. जिसमें कोई अपना उद्योग का प्रोडक्ट चेंज करना चाहता है, कुछ मामले ऐसे हैं जो अपना ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं.

बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो बियाडा ने उद्योग लगाने के लिए जमीन दिया था लेकिन उनके द्वारा उद्योग सही ढंग से संचालित नहीं होने के कारण उनका आवंटन रद्द कर दिया गया. ऐसे बहुत सारे मामले पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन हुआ. बिहार के उद्योग मंत्री ने बताया कि बियाडा से जुड़े हुए तकरीबन 650 के आसपास मामला पटना उच्च न्यायालय में चल रहे हैं.

''मुझे उम्मीद है कि एमनेस्टी पॉलिसी के आने के बाद अधिकांश मामले सेटल हो जाएंगे. जो कुछ मामले बच जाएंगे तो सरकार बाद में उसे नियम के अनुरूप देखेगी."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

रोजगार के सृजन के अवसर : नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में 84 औद्योगिक क्षेत्र जो बिहार के विभिन्न जिलों में है. ऐसा मामला हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है किसी का इंडस्ट्री 2 साल से बंद है किसी का 3 वर्ष से यूनिट बंद है. कोई ऐसी औद्योगिक इकाई है जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है. इस पॉलिसी के लाने का मकसद यही है कि वैसे उद्योग संचालकों को जो कठिनाई हो रही है उसे आपसी सहमति से इसका निपटारा हो.

यह पॉलिसी बहुत ही सरल बनाया गया है उद्योग विभाग को इस बात का अनुमान है कि वैसे लोग इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे. बिहार कितने जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं जो विभिन्न जिलों से संचालित होती है वहां की आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है. उस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी या मजदूर के पास अब काम नहीं है. अगर फिर से वहां पर औद्योगिक गतिविधि शुरू होती है तो स्वाभाविक है कि इसका रोजगार पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा.

वैसे उद्योग के संचालन करता अपने उद्योग को फिर से शुरू करेंगे या उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहां पर निवेश की राशि भी बढ़ेगी. जब उद्योग में निवेश की राशि बढ़ती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगता है. अब कितना आर्थिक लाभ होगा इसका एग्जैक्ट आंकड़ा बताना अभी संभव नहीं है.

''विभाग यह मानता है कि उद्योग लगाने के लिए सरल प्रक्रिया के अपने के बाद जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कानूनी अर्चन या पेंच में फंसी हुई है. उसका निराकरण हो सकेगा और बिहार में बड़ी संख्या में निवेशक की रुचि बढ़ रही है. इस कारण इस जमीन का भूमि के एग्रीमेंट का ट्रांसफर दूसरे उद्योगपति यदि लेना चाहते हैं तो हमारे नई पॉलिसी के तहत यदि कोई नया काम करना चाहेंगे तो इससे उनका आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा.''- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

जमीन आवंटन की शर्त : बियाडा की तरफ से उद्योग लगाने के लिए जो जमीन का आवंटन किया जाता है उसमें ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं कि आवंटन किसी दूसरे उद्योग के नाम पर लिया गया है और वहां पर कोई दूसरा उद्योग चल रहा है. ऐसे मामलों को लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि बियाडा की तरफ से जो भूमिका आवंटन रद्द किया जाता है उसके कई कारण होते हैं.

यदि कोई उद्योगपति जमीन का आवंटन किसी उद्योग के लिए करवाता है लेकिन आवंटन होने के बाद उस जमीन पर दूसरा उद्योग स्थापित करता है यह कानूनी रूप से गलत है. उद्योग के बदलने को लेकर एक प्रक्रिया है. उस प्रक्रिया के तहत ही उद्योग में बदलाव किया जा सकता है.

दूसरा मामला यह भी सामने आता है कि जमीन का आवंटन हो गया है लेकिन वर्षों तक उसे जमीन पर कोई औद्योगिक एक्टिविटी नहीं शुरू की गई. उस जमीन को वह अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उसे अब नहीं चलाना चाहते हैं और जमीन दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं. उसके लिए भी विभाग की तरफ से यह निर्देश है कि आप उस जमीन को दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए भी एक नियम है.

एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के तहत जो पैकेज आया है उसमें इन तमाम बिंदुओं के निराकरण की बात कही गई है. हम लोगों ने यह कोशिश की है कि चाहे वह उद्यमी की तरफ से कोई कमी रही हो या बियाडा की तरफ से लिए गए एक्शन में कुछ हुआ है, तो इस एमनेस्टी पॉलिसी के लाने से इस विवाद का जो निराकरण को इस पॉलिसी से विभाग को बहुत लाभ होगा.

"यह उद्योग एवं उद्योगपतियों के लिए लाभदायक पॉलिसी है. बियाडा एक इंडिपेंडेंस बॉडी है जो उद्योग के लिए जमीन आवंटित करती है एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करती है. यदि इस जमीन पर कोई विवाद चल रहा है तो इस पर कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं कर पा रहा है तो यह पॉलिसी उन्हें फिर से वह सुविधा देगा जो उद्योग लगाने वाले अपने सुविधा के अनुसार अपने उद्योग में बदलाव लाना चाहते हैं या नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं. उद्यमी और बियाडा के बीच जो भी बात चल रहा है इस एमनेस्टी पॉलिसी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

