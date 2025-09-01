ETV Bharat / state

'मध्य प्रदेश के कई जिलों में खेलने की उम्र में ब्याही जा रही बेटियां, इन पर केस दर्ज होना जरूरी' - JUST RIGHTS FOR CHILDREN

देश से बाल विवाह को खत्म करने के अभियान में जुटे संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के फाउंडर भुवन ऋभु ने कहा, बाल अपराध रोकने की लड़ाई अभी बहुत लंबी.

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के फाउंडर भुवन ऋभु (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 7:40 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 7:48 PM IST

भोपाल: संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में हर साल एक करोड़ बीस लाख लड़कियां 18 बरस की होने के पहले ब्याह दी जाती हैं. इनमें से एक तिहाई लड़कियां भारत की होती हैं. भारत में मध्य प्रदेश जैसे राज्य और उनमें राजगढ़ जैसे जिले भी हैं जहां बाल विवाह का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है. अकेले राजगढ़ जिले में बाल विवाह की दर 46 फीसदी के करीब है.

इसके अलावा मध्य प्रदेश के श्योपुर, छतरपुर, झाबुआ और आगर मालवा में भी बाल विवाह का प्रतिशत 35 फीसदी के ऊपर है. 2030 तक मध्य प्रदेश समेत भारत के हर राज्य से बाल विवाह को खत्म करने के अभियान में जुटे संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के फाउंडर भुवन ऋभु ने ईटीवी भारत से कहा कि लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने मध्य प्रदेश में बच्चियों को कोख और घर में तो जगह दिलाई लेकिन उनके साथ होने वाले अपराध रोकने की लड़ाई अब भी बहुत लंबी है. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन मध्य प्रदेश के 41 जिलों में बाल विवाह चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल यौन शोषण और बाल श्रम के खिलाफ बीते तीन साल से काम कर रहा है.

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के फाउंडर भुवन ऋभु से खास बातचीत (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के कई जिलों में खेलने की उम्र में ब्याही जा रही बेटियां

मध्य प्रदेश में बाल विवाह को लेकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े ये बताते हैं कि यहां के कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं. बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 23.3 है जबकि मध्य प्रदेश में ये मामूली फर्क के साथ 23.1 है. मध्य प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति कुछ खास जिलों की वजह से गंभीर बनी हुई है. इनमें ज्यादातर जिले पिछड़े हैं. इनमें आदिवासी आबादी वाले जिले भी शामिल हैं.

बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले राजगढ़ से आते हैं. यहां की 46 फीसदी, श्योपुर की 39.5, छतरपुर की 39.2, झाबुआ की 36.5 और आगर मालवा जिले की 35.6 गंभीर बच्चियों का बाल विवाह हो जाता है. ये वे जिले हैं जहां बाल विवाह का प्रतिशत सबसे ज्यादा है. भुवन ऋभु के मुताबिक मध्य प्रदेश की सात करोड़ तीस लाख की आबादी में 40 प्रतिशत हिस्सा बच्चों का है. इस आबादी के बीच बाल विवाह, ट्रैफिकिंग और यौन हिंसा से निपटना चुनौती है. उन्होने कहा कि देश में 250 से भी ज्यादा नागरिक संगठनों का नेटवर्क है. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहा है.

बाल विवाह रोकने के लिए इन पर मामले दर्ज होना जरूरी

भुवन ऋभु ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि कानून तो है लेकिन उस पर अमल सबसे जरूरी है. अगर कानून पर अमल नहीं होगा तो लड़कियां स्कूल के दरवाजे से ही लौटती रहेंगी. उनका शोषण कभी खत्म नहीं होगा. इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है. भुवन के मुताबिक उनके संगठन ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सहयोग से अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 के बीच मध्य प्रदेश के 41 जिलों में 36,838 बाल विवाह रुकवाए. ट्रैफिकिंग के शिकार 4,777 बच्चों को मुक्त कराया और यौन शोषण के शिकार 1200 से अधिक पीड़ित बच्चों की मदद की.

मध्य प्रदेश बाल विवाह में भी यही मिसाल पेश करे

भुवन ऋभु ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है. सरकार को यही संकल्प बाल विवाह के खिलाफ भी दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए) एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो बच्चों की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया था. इसे हर हाल में धार्मिक विश्वासों व पर्सनल लॉ पर तरजीह मिलनी चाहिए. हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों के फैसलों जिसमें पीसीएमए पर पर्सनल लॉ को तरजीह दी गई थी, का जिक्र करते हुए भुवन ने कहा कि मध्य प्रदेश को अगुआई करते हुए इसे सभी के लिए बाध्यकारी बनाना चाहिए.

क्या है पीसीएम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 बाल विवाह पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है. यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को बच्चे के तौर पर परिभाषित करता है. इस कानून के तहत बाल विवाह को प्रोत्साहित करने या उसमें किसी भी तरह का सहयोग करने जैसे बारात में शामिल मेहमानों, हलवाई, सजावट करने वाले, बैंड वाले या घोड़ी वाले पर भी सजा व जुर्माने का प्रावधान है.

जस्ट फॉर राइट ने 3 लाख 74 हजार बाल विवाह रोके

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने अप्रैल 2023 से बाल अधिकारों के लिए काम शुरू किया. संस्था के फाउंडर भुवन ऋभु के मतुाबिक "हमने इन दो सालों में देश में 3 लाख 74 हजार बाल विवाह रोक कर, ट्रैफिकिंग के शिकार एक लाख से अधिक बच्चों को मुक्त कराया. इसके अलावा यौन शोषण के शिकार 34 हजार से भी ज्यादा बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराई. जबकि 63 हजार से भी ज्यादा मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की. संस्था ने साइबर जगत में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के एक हजार से अधिक मामले दर्ज किए."

कौन हैं भुवन ऋभु

भुवन ऋभु वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता हैं. वह वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन की वैश्विक पहल जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन वर्ल्डवाइड (जेसीडब्ल्यू) के भी अध्यक्ष हैं. जेसीडब्ल्यू दुनिया भर के अधिवक्ताओं, जजों और न्यायविदों को एक मंच पर लाता है ताकि कानूनी सुधारों व कानून पर अमल के जरिए बच्चों की सुरक्षा को मजबूती दी जा सके.

