"क्या होगा हरियाणा में SIR का पैमाना?" राव इंद्रजीत के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर जानें भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा
Bhupinder Singh Hooda: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बारिश की वजह से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया. SIR पर प्रतिक्रिया दी.
Published : September 18, 2025 at 7:37 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 7:42 AM IST
चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से हरियाणा में बारिश की वजह से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "बारिश के दौरान जलभराव से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सरकार की तैयारी पूरी ना होना भी बड़ी वजह है. नदियों, नालों और ड्रेनों की सफाई नहीं की गई. मानसून से पहले फ्लड कंट्रोल की बैठक नहीं हुई. जिसका खामियाजा हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ा."
'किसानों के मुआवजा दे सरकार': भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ, इन्होंने (बीजेपी) पोर्टल के चक्कर में उलझा दिया. पराली की आग तो इन्हें सेटेलाइट में दिख जाती है, लेकिन बाढ़ से हुआ नुकसान नहीं दिखता. किसानों को 60-70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए." उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से अपील करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और अपनी एक महीने की सैलरी राहत फंड दान दें.
वोट चोरी के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया: वोट चोरी के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा. मैंने कहा कि पहले चुनाव आयोग एफिडेविट दे. इन्होंने पहले लोगों के बीपीएल कार्ड बना दिए. अब काटने शुरू कर दिए. यह भी चुनावी स्टंट था. यह भी वोट चोरी का जरिया है."
क्या होगा हरियाणा में SIR का पैमाना? हरियाणा चुनाव आयुक्त ने एसआईआर को लेकर सूबे के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "पहले यह बताएं कि उसका पैमाना आधार कार्ड है या बिहार वाला चक्र डालेंगे? या मां बाप का बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे? बिहार में यही तमाशा हो रहा है."
कांग्रेस में शामिल होंगे राव इंद्रजीत? क्या राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होती. मेरे पिता और उनके पिता ने साथ काम किया है. वो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं. वो बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस के विधायक और सांसद भी रहे हैं. इसलिए यह सवाल उनसे पूछना चाहिए."
प्रवासियों पर भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा? वहीं पंजाब के होशियारपुर में प्रवासी ने बच्चे की हत्या कर दी थी. जिसके बाद आजकल प्रवासी लोगों को लेकर हंगामा मचा हुआ है. कई जगह प्रवासियों को राज्य से बाहर किए जाने की मांग उठ रही है. इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "भारत में हर इंसान को किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है. क्या मैं यूपी में जाकर नहीं रह सकता. भारतीय नागरिक हम क्या देश में नहीं रह सकता, फिर देश कैसे चलेगा?"
ये भी पढ़ें- SIR पर हरियाणा में बैठक: निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से किया बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का आग्रह