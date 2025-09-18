ETV Bharat / state

"क्या होगा हरियाणा में SIR का पैमाना?" राव इंद्रजीत के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर जानें भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से हरियाणा में बारिश की वजह से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "बारिश के दौरान जलभराव से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सरकार की तैयारी पूरी ना होना भी बड़ी वजह है. नदियों, नालों और ड्रेनों की सफाई नहीं की गई. मानसून से पहले फ्लड कंट्रोल की बैठक नहीं हुई. जिसका खामियाजा हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ा."

'किसानों के मुआवजा दे सरकार': भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ, इन्होंने (बीजेपी) पोर्टल के चक्कर में उलझा दिया. पराली की आग तो इन्हें सेटेलाइट में दिख जाती है, लेकिन बाढ़ से हुआ नुकसान नहीं दिखता. किसानों को 60-70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए." उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से अपील करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और अपनी एक महीने की सैलरी राहत फंड दान दें.

वोट चोरी के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया: वोट चोरी के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा. मैंने कहा कि पहले चुनाव आयोग एफिडेविट दे. इन्होंने पहले लोगों के बीपीएल कार्ड बना दिए. अब काटने शुरू कर दिए. यह भी चुनावी स्टंट था. यह भी वोट चोरी का जरिया है."

क्या होगा हरियाणा में SIR का पैमाना? हरियाणा चुनाव आयुक्त ने एसआईआर को लेकर सूबे के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "पहले यह बताएं कि उसका पैमाना आधार कार्ड है या बिहार वाला चक्र डालेंगे? या मां बाप का बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे? बिहार में यही तमाशा हो रहा है."