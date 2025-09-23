बीरेंद्र सिंह के बयान पर बोले भूपेंद्र हुड्डा- "आई एम नाइदर रिटायर्ड, नोर टायर्ड", महम कांड को लेकर अभय चौटाला पर साधा निशाना
भूपेंद्र हुड्डा ने महम कांड से लेकर भूमाफिया तक कई मुद्दों पर इनेलो और सरकार पर सवाल उठाए, किसानों की हालत पर भी जताई नाराजगी.
Published : September 23, 2025 at 9:35 AM IST
रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1990 के चर्चित महम कांड को लेकर एक बार फिर से इनेलो और चौटाला परिवार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल किया कि "क्या अभय सिंह चौटाला रोहतक रैली में बताएंगे कि महम में क्या हुआ था? बैंसी गांव में कौन सर्दी किसकी पहनकर भागा था? यह भी जनता जानना चाहती है." बता दें कि महम उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा में 10 लोग मारे गए थे, जिसने हरियाणा की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था.
भूपेंद्र हुड्डा का अभय चौटाला पर आरोप: हुड्डा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर तीखे सवालों की बौछार की. उन्होंने कहा कि "इनेलो और बीजेपी का गठजोड़ पहले से रहा है और आज भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. कभी जेजेपी, कभी इनेलो, ये सब बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं. विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने पीछे से किससे समझौता किया और टिकट किसके कहने पर दी, इसका जवाब जनता मांग रही है. हरियाणा की जनता अब समझदार हो चुकी है और इन साजिशों को भली-भांति पहचानती है."
किसानों के मुद्दे पर भी हुड्डा का सरकार पर हमला: पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों की हालत को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "धान और बाजरा की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल 400 से 700 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को ठगने वाला प्लान है. बीमा कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है, लेकिन किसानों को मुआवजा तक नहीं मिलता." उन्होंने याद दिलाया कि "कांग्रेस सरकार के समय प्राकृतिक आपदा पर कम से कम 500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था."
GST से जनता को नहीं मिला लाभ- हुड्डा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने GST में सुधार की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि "केंद्र सरकार ने 2018 से अब तक जीएसटी से 55 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है, लेकिन आम आदमी को सिर्फ ढाई लाख करोड़ की राहत दी गई. क्या सरकार यह वसूली जनता को लौटाएगी?" भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के गोहाना रोड स्थित ऐतिहासिक पीर बोधी तालाब पर भूमाफिया के कब्जे का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार की मिलीभगत से ये कब्जे हो रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो तालाब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा."
नेता विपक्ष की गैरमौजूदगी पर भी बोले हुड्डा: हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष न होने के सवाल पर हुड्डा ने साफ कहा कि "कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है. कांग्रेस के 37 विधायक हैं और वे हर सत्र में सरकार को घेरते रहे हैं." वहीं, बीरेंद्र सिंह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि "मैं पहले भी साफ कर चुका हूं. "आई एम नाइदर रिटायर्ड, नोर टायर्ड". बीरेंद्र सिंह मेरे बड़े भाई हैं और दोनों के बीच कोई राजनीतिक दूरी नहीं है."
बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा था? बता दें कि 18 सितंबर को करनाल में बीरेंद्र सिंह ने कहा था "मेरी उम्र हो गई है. भूपेंद्र हुड्डा भी मेरे से डेढ़ साल ही छोटा है, इसलिए वो भी जावैगा. हम सभी से कुमारी सैलजा 15-20 साल छोटी हैं. इसलिए बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व बहन करेगी." इसी बात का जवाब अब भूपेंद्र हुड्डा ने दिया है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा में सड़कों की बदलेगी सूरत, 4827 करोड़ रुपए से 9410 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा कायाकल्प
ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में मैराथन: सीएम नायब सैनी ने युवाओं संग लगाई दौड़, बोले- "युवा राजनीति में आएं, परिवारवाद-वंशवाद खत्म करें"