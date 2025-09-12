ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों पर बोले हुड्डा- पोर्टल के जंजाल में फंसाने की बजाए 70 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा दें सरकार

बाढ़ पीड़ितों पर बोले हुड्डा- पोर्टल के जंजाल में फंसाने की बजाए 70 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा दें सरकार (Etv Bharat)

हुड्डा ने यमुनानगर से लेकर रोहतक तक के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि इस बार के हालात 1995 की बाढ़ से भी अधिक गंभीर हैं. उन्होंने बताया कि यमुना किनारे खेतों की फसलें और पेड़-पौधे पूरी तरह बह गए हैं. गन्ने की फसल जड़ों से उखड़ गई और धान समेत अन्य फसलें जलभराव में सड़ चुकी हैं. कई गांवों में खेतों में इतनी रेत भर चुकी है कि अगली फसल लेना नामुमकिन हो गया है.

हुड्डा ने बताया कि 18 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और 6000 गांव, 11 शहर व 72 कस्बे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. करीब 4 लाख किसानों ने नुकसान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है, जबकि असल संख्या इससे कहीं अधिक है.

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बाढ़ से हुई तबाही पर राज्य सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद और राहत कार्यों में सरकार पूरी तरह फेल रही है. इस लापरवाही के चलते लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति भारी रोष है.

हुड्डा ने बाढ़ के लिए सरकार की लापरवाही के साथ-साथ अवैध खनन को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है. यमुना नदी का प्रवाह अवैध खनन के कारण बदल गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और NGT ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने माफिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

प्रधानमंत्री ने नहीं लिया हरियाणा के हालात का संज्ञान

हुड्डा ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने पंजाब का दौरा किया, वैसे ही हरियाणा का भी जायजा लेना चाहिए था. लेकिन प्रधानमंत्री का हरियाणा न आना प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 7-15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा घोषित किया है, वह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.

कम से कम 70 हजार प्रति एकड़ मुआवजा जरूरी

हुड्डा ने बताया कि किसानों की एक एकड़ की लागत 30-35 हजार रुपये है, और पट्टा 60-70 हजार तक होता है. ऐसे में सरकार का 7 हजार रुपये मुआवजा देना सरासर अन्याय है. उन्होंने मांग की कि किसानों को कम से कम 60-70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए. साथ ही जिन लोगों की दुकानें, घर और प्रतिष्ठान बर्बाद हुए हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा मिले.

पोर्टल सिस्टम बंद कर तुरंत गिरदावरी कराएं

हुड्डा ने सरकार से पोर्टल प्रक्रिया खत्म करने की मांग की और कहा कि यह सिर्फ मुआवजे से किसानों को वंचित करने का तरीका है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराकर आर्थिक मदद देनी चाहिए. उन्होंने तंज कसा कि जब पराली जलाने पर सेटेलाइट से सब कुछ देखा जा सकता है, तो बाढ़ का नुक़सान क्यों नहीं देखा जा सकता?

