भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले- 'वोट चोरी कर बनी सरकार, बैलट पेपर पर होने चाहिए चुनाव', कानून व्यवस्था पर भी घेरा - BHUPINDER HOODA ON HARYANA BJP

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए.

भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला
भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 9:43 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 10:01 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया. जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर सरकार को निशाने पर लिया. एक तरफ सीएम नायब सैनी और उनके मंत्रियों ने कांग्रेस के सदन से भागने का आरोप लगाया, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार विपक्ष के सवालों से भागती नजर आई. सरकार द्वारा एक भी सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

हुड्डा का सीएम पर निशाना: हुड्डा ने कहा कि 'प्रदेश की जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने सवाल पूछे. लेकिन सरकार के पास न तो किसी सवाल का जवाब था और ना ही किसी समस्या का समाधान. मौजूदा और बीजेपी के 11 साल की बात ना करके सीएम और मंत्री इधर-उधर की बात कर सदन को गुमराह करते रहे'.

'सरकार ने किसानों के साथ किया अन्याय': वहीं, हुड्डा ने कहा कि 'बार-बार बीजेपी के उस दावे की भी पोल खुल रही है, जिसमें वो 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात करती है. मंडियों में किसान की धान के बाद मक्का और सूरजमुखी एमएसपी से बेहद कम रेट में बिकती है. जब भी किसान एमएसपी मांगते हैं, तो सरकार उन्हें पोर्टल के जाल में उलझाकर रख देती है. उन्होंने कहा कि यही हाल मुआवजे का है'.

'मुआवजे में गिरावट': हुड्डा ने कहा कि 'सरकार द्वारा 'क्षतिपूर्ति पोर्टल' पर पंजीकरण तो करवा लिया जाता है. लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता. पीएम फसल बीमा योजना ने भी किसानों को कंगाल और बीमा कंपनियों को मालामाल बना दिया है. ये खुलासा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब से हुआ. सरकार ने खुद बताया कि योजना के तहत मुआवजे की रकम में सीधे 90% की भारी गिरावट हुई है'.

'बीजेपी ने की वोट चोरी': पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 'चुनाव नजदीक आते ही आनन-फानन में लाखों बीपीएल कार्ड बनाए गए. उन लोगों के भी कार्ड बना दिए गए, जो इसके लिए अपात्र थे. ऐसा करके बीजेपी ने चुनाव में लाखों लोगों की वोट ली और अब तीसरी बार सरकार बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया. अब रोज हजारों परिवारों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं'. अब तक दस से ग्यारह लाख कार्ड कट चुके हैं. इसलिए हुड्डा ने बीपीएल को काटने और जोड़ने को वोट चोरी की संज्ञा दी.

'बैलट पेपर पर होने चाहिए चुनाव': वोटों में धांधली के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि 'चुनाव आयोग अपनी साख गंवा चुका है और हरियाणा में उसने पूरी तरह बीजेपी के इशारे पर काम किया. यही वजह है कि वोटिंग के बाद, कुल मिलाकर 72 घंटे के भीतर, कुल वोट पोल में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी दिखा दी गई. हरियाणा के पिछले पांच नतीजे निकलकर देखेंगे तो सरकार उसकी बनी है, जो पोस्टल बैलेट में जीता है. इसलिए राहुल गांधी यह कह रहे हैं. मेरा कहना है चुनाव बैलट पेपर पर होने चाहिए. विकसित देश भी वापस बैलट पेपर पर आ गए हैं'.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को घेरा (Etv Bharat)

'कांग्रेस की नीतियां बीजेपी ने खत्म कर दी': वहीं, उन्होंने कहा कि 'सरकार के विधानसभा में खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर बोले गए झूठ को उजागर करते हुए हुड्डा ने बाकायदा आंकड़े पेश किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को नियुक्ति दी गई थीं. इसके अलावा, खिलाड़ियों को तमाम नौकरियों में 3 प्रतिशत खेल कोटा देकर, उनके लिए रोजगार के रास्ते खोले थे. जबकि बीजेपी ने इस नीति को ही खत्म कर दिया'.

'बीजेपी ने सदन को किया गुमराह': कलेक्टर रेट में बढ़ोत्तरी पर कहा कि 'बीजेपी सरकार ने एक बार फिर जमीनों के रेट आसमान पर पहुंचने वाला फैसला लिया है. इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पूरी तरह गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी पार्टी है'. कानून व्यवस्था पर कहा कि 'बीजेपी ने कैसे सदन को गुमराह किया. मौजूदा हालात पर बात करने की बजाए, बीजेपी कांग्रेस कार्यकाल के आंकड़े गिनवाने लगी और उसमें भी जमकर झूठ परोसा गया'.

'कांग्रेस ने अपराध खत्म किया था': हुड्डा ने बताया कि '2005 में कांग्रेस सरकार बनने से पहले इनेलो-बीजेपी राज में हालात इतने खराब थे के संगीन मामलों में भी एफआईआर तक नहीं होती थी. लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया. पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा से अपराध को खत्म करने का मिशन शुरू किया, जो कामयाब रहा'.

'बीजेपी के राज में अपराध बढ़ा': हुड्डा ने आरोप लगाया कि 'बीजेपी सरकार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने सारी हदें पार कर दी हैं. प्रदेश में कई गैंग्स बन गई हैं, माफिया पैर पसार रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, धमकियां देकर गोली मारी जा रही है, किसी के भी घर के ऊपर फायरिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी देते हैं और अपराध करने के बाद अपराधी उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं'.

'रेप मामले में हरियाणा का तीसरा स्थान': हुड्डा ने कहा कि 'आज सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि सबसे ज्यादा संगठित अपराध हरियाणा में है. एसटीएफ ने बताया है कि हरियाणा में 80 से ज्यादा संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, जो कॉन्ट्रेक्ट किलिंग, फिरौती, वसूली, अपहरण और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं. खुद केंद्र सरकार की एसपीआई रिपोर्ट ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार को इसके बारे में चेतावनी दी है. एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े भी गवाही दे रही हैं कि हरियाणा महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश का नंबर वन राज्य बन गया है. रेप के मामले में भी हरियाणा तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है. बदमाशों का इतना खौफ है कि हरियाणा से उद्योग पलायन कर रहे हैं और निवेशक यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं है.'

