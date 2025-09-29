ETV Bharat / state

फसल खरीद को लेकर बीजेपी पर हुड्डा का निशाना, बोले- "कम कीमत पर फसल खरीद रही सरकार, खोखले वादे किसान हित में नहीं"

भूपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सरकार को किसान विरोधी बताया. आरती राव पर भी पलटवार किया.

भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना
भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 10:13 AM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर पहुंचे. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इस दौरान हुड्डा ने रोहतक में हुई इनेलो रैली को लेकर बयान दिया और कहा कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया". वहीं, उन्होंने राज्य में कांग्रेस को मजबूत बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

"किसान विरोधी बीजेपी सरकार": हुड्डा ने धान खरीद को लेकर कहा कि, "किसानों की फसल न धान और न बाजरा खरीदा जा रहा है. सरकार 400-400 रुपये कम कीमत पर किसानों की फसल खरीद रही है. सरकार के सभी वादे खोखले हैं, किसान हित में नहीं है".

बीजेपी पर साधा निशाना: हुड्डा ने कहा कि "राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य हरियाणा है. सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. राज्य में आए दिन हत्या, रेप और फिरौती जैसी घटनाएं आम बात हो गई है". वहीं, हुड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि "सरकार विधायकों के बलबूते पर बनी है और वैसे भी सबको पता है कि बीजेपी सरकार वोट चोरी से बनी है."

आरती राव के बयान पर हुड्डा का पलटवार: बता दें कि आरती राव ने कहा था कि "दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी की सरकार बनाई है". स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के इसी बयान पर हुड्डा ने पलटवार किया है और राज्य सरकार पर भी तंज कसा है. वहीं, हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि "बीपीएल महिलाओं को पैसा देना चाहिए था. सरकार ने चुनावी वादों में कहा था कि सबको देंगे. चुनाव के एक साल बाद योजना को लागू किया गया है. क्या सरकार एक साल का ब्याज देगी सारी महिलाओं को".

भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना (Etv Bharat)

कांग्रेस अध्यक्ष पर बोले हुड्डा: इसके अलावा, हुड्डा ने बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस को मजबूत बताया. भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर चुप्पी साधी और हल्की आवाज में कहा कि "हाईकमान का फैसला है". वहीं, विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए टिकट वितरण में गड़बड़ी की भी खबर सामने आई थी. जिस पर हुड्डा ने कहा कि "प्रजातंत्र है. एक की सरकार बनेगी तो दूसरा विपक्ष में रहेगा. लोगों ने पूरा समर्थन किया है".

